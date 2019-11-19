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Умелый лизинг: советы мужчинам по крутому и качественному куннилингусу

19 ноября 2019, 04:37

В общем, если мужчина хочет стать подлизой в сексуальном смысле, то велкам - никаких преград нет, утверждают специалисты.

Кунилингус
Кунилингус. Иллюстративное фото / Lovestyle

Множество мужчин часто пасуют, когда партнерши просят сделать куннилингус. Этот вид орального секса весьма незаслуженно в мужском сознании считается весьма сложным интимным действием. 

Портал Lifehacker опубликовал подборку советов по качественному куннилингусу (от которого дамы наверняка останутся довольными) со ссылкой на сексолога Ванессу Марин.

Совет №1. Максимально расслабьте партнершу. Дайте ей понять, что относитесь к деланию куни крайне серьезно и для вас это не жиденький аперетив перед вагинальным сексом и что вас это реально заводит.  Вы не торопитесь: она заслуживает всего времени в мире. И вы хотите наслаждаться каждым моментом

Совет №2. Подготовьте партнершу и себя к длительному и сочному наслаждению. Убедитесь, что ваше тело удобно вытянуто. Далее, постарайтесь расположить губы и язык под углом 45 градусов, а не под прямым — поверьте, так будет легче. Для этого нужного упереться деснами в тело партнёрши, а головой — в ее ногу.

Совет №3. Тщательнейшим образом освойте базовую технику куни. После того, как подготовка будет окончена, сосредоточьтесь на том, чтобы вылизать область передней спайки (место непосредственно над головкой клитора - там соединяются половые губы). Потом нужно время от времени ласкать сам клитор языком и указательным пальцем - до полного, так сказать, результата.

Напомним, ранее Главред опубликовал подборку рекомендаций для качественного куннилингуса. До этого эксперты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.

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