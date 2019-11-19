Поиграть в трубочиста: эксперты рассказали о "подводных камнях" анального секса

Анальный секс / Intenselove

Анальный секс, если его практиковать без знания теории и должной подготовки практически наверняка приведет к ряду весьма неприятных последствий для здоровья женщин.

Такое сообщение опубликовал канал Про то самое.

Первая опасность — возникновение заболеваний прямой кишки - особенно при высокой скорости фрикций.

Вторая опасность — всерьез возрастает риск распространения различных венерических и половых инфекций. При незащищенном, понятно, сексе. Потому анальный секс должен быть защищен презервативом - как и вагинальный.

Третья опасность — плохая иммунная реакция организма на сперму. Никак нельзя спрогнозировать, как иммунная система отреагирует на то, что сперма оказалась в анусе, а не в вагине.

Напомним, ранее эксперты назвали плюсы и минусы анального секса. До этого они рассказывали, чем именно опасен анальный секс для здоровья.

