Поиграть в трубочиста: эксперты рассказали о "подводных камнях" анального секса

Короче говоря и прямо выражаясь - не так прост анал, как его малюют в порно и в рассказах "бывалых".
Анальный секс, если его практиковать без знания теории и должной подготовки практически наверняка приведет к ряду весьма неприятных последствий для здоровья женщин.
Такое сообщение опубликовал канал Про то самое.
Первая опасность — возникновение заболеваний прямой кишки - особенно при высокой скорости фрикций.
Вторая опасность — всерьез возрастает риск распространения различных венерических и половых инфекций. При незащищенном, понятно, сексе. Потому анальный секс должен быть защищен презервативом - как и вагинальный.
Третья опасность — плохая иммунная реакция организма на сперму. Никак нельзя спрогнозировать, как иммунная система отреагирует на то, что сперма оказалась в анусе, а не в вагине.
Напомним, ранее эксперты назвали плюсы и минусы анального секса. До этого они рассказывали, чем именно опасен анальный секс для здоровья.