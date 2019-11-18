Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать

Филиппов пост 2019 начнется уже в ноябре. Календарь питания на этот период довольно строгий.
Рождественский пост 2019 прозвали еще Филипповским. Другие варианты: Филиппов пост 2019 или филиппки.
Рождественским этот пост называют, так как заканчивается он аккурат на православное Рождество 2020, а Филлипов – так как начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа (27 ноября).
Таким образом, длится Рождественский пост 2019-2020 ровно сорок дней – с 28 ноября по 6 января 2020 включительно.
Рождественский пост: что можно есть
Можно есть крупы, макароны и хлеб, овощи и грибы, фрукты.
Во все дни – кроме среды, пятницы и 6 января (Рождественский Сочельник) – разрешается рыба и морепродукты. К слову, в Рождественский Сочельник до первой звезды вообще есть нельзя – и уже вечером разговляются кутьей.
Под запретом традиционно:
- птица;
- мясо;
- молочные продукты;
- яйца.
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Рождественский пост 2019: что нельзя делать
Но главное во время поста – не ограничение в еде, а очищение духовное.
Под запретом всякий грех – как в мыслях, так и в поступках.
Стоит почаще посещать храм, читать духовную литературу, не обижать окружающих, воздержаться от скандалов и склок. Не стоит играть в азартные игры. Некоторые верующие даже сексом в эти дни не занимаются.
Рождественский пост 2019: календарь питания
Календарь питания на Рождественский пост 2019 выглядит так:
- понедельник, среда, пятница – полагается сухоядение;
- вторник, четверг, суббота, воскресеньедо 19 декабря – пища с растительным маслом, рыба и немного вина;
- будние дни с 20 декабря по 1 января – пища с растительным маслом, но без рыбы и вина;
- пост усиливается со 2 по 5 января – рыбу нельзя есть по субботам и воскресеньям.
- 6 января, в Сочельник – строгий пост: ничего не едят до первой звезды, а после разговляются кутьей.
И, разумеется, поститься нужно и на светский Новый год – 31 декабря.
Послабление для мирян разрешается в дни церковных праздников:
- Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря, среда;
- День Андрея Первозванного – 13 декабря, пятница;
- День Николая Чудотворца – 19 декабря, четверг.
Под послаблением имеются в виду не мясные продукты и молочка с яйцами – а немного рыбы и вина на праздничном столе.
Монахи же и люди строгой веры в дни церковных праздников позволяют себе послабления – только если те выпадают на вторник или четверг. А вот если праздники выпадают на среду или пятницу, то послабление положено лишь на вино и елей.