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Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать

18 ноября 2019, 18:47

Филиппов пост 2019 начнется уже в ноябре. Календарь питания на этот период довольно строгий.

Рождественский пост 2019 – когда, питание по дням и вообще что можно есть
Рождественский пост 2019 – когда, питание по дням и вообще что можно есть / 1zoom.ru

Рождественский пост 2019 прозвали еще Филипповским. Другие варианты: Филиппов пост 2019 или филиппки.

Рождественским этот пост называют, так как заканчивается он аккурат на православное Рождество 2020, а Филлипов – так как начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа (27 ноября).

Таким образом, длится Рождественский пост 2019-2020 ровно сорок дней – с 28 ноября по 6 января 2020 включительно.

Рождественский пост: что можно есть

Можно есть крупы, макароны и хлеб, овощи и грибы, фрукты.

Во все дни – кроме среды, пятницы и 6 января (Рождественский Сочельник) – разрешается рыба и морепродукты. К слову, в Рождественский Сочельник до первой звезды вообще есть нельзя – и уже вечером разговляются кутьей.

Под запретом традиционно:

  • птица;
  • мясо;
  • молочные продукты;
  • яйца.

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Рождественский пост 2019: что нельзя делать

Но главное во время поста – не ограничение в еде, а очищение духовное.

Под запретом всякий грех – как в мыслях, так и в поступках.

Стоит почаще посещать храм, читать духовную литературу, не обижать окружающих, воздержаться от скандалов и склок. Не стоит играть в азартные игры. Некоторые верующие даже сексом в эти дни не занимаются.

Рождественский пост 2019: календарь питания

Календарь питания на Рождественский пост 2019 выглядит так:

  • понедельник, среда, пятница – полагается сухоядение;
  • вторник, четверг, суббота, воскресеньедо 19 декабря – пища с растительным маслом, рыба и немного вина;
  • будние дни с 20 декабря по 1 января – пища с растительным маслом, но без рыбы и вина;
  • пост усиливается со 2 по 5 января – рыбу нельзя есть по субботам и воскресеньям.
  • 6 января, в Сочельник – строгий пост: ничего не едят до первой звезды, а после разговляются кутьей.

И, разумеется, поститься нужно и на светский Новый год – 31 декабря.

Послабление для мирян разрешается в дни церковных праздников:

Под послаблением имеются в виду не мясные продукты и молочка с яйцами – а немного рыбы и вина на праздничном столе.

Монахи же и люди строгой веры в дни церковных праздников позволяют себе послабления – только если те выпадают на вторник или четверг. А вот если праздники выпадают на среду или пятницу, то послабление положено лишь на вино и елей.

питание православие Рождественский пост
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