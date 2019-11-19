Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться

Ближайшая же магнитная буря ноября 2019 наибольшую опасность несет для тех, у кого есть проблемы с давлением и сердцем.
Магнитные бури в первую очередь влияют на давление человека и его сон: бессонница ночью и сонливость днем – частые симптомы магнитных бурь.
Ближайшая же магнитная буря ноября 2019 наибольшую опасность несет для тех, у кого есть проблемы с давлением и сердцем. Им стоит держать под рукой нужные лекарства, не нервничать понапрасну и не стоить активных планов. Лучше этот день вообще пересидеть дома.
Ужасные магнитные бури: когда
Прогноз магнитных бурь на конец ноября 2019 преподнес сюрпризы. Первая магнитная буря изначально планировалась уже на 20 ноября.
Однако в итоге в сайт Магнитные бури онлайн показал, что ожидаются магнитные бури конкретно 21 ноября и 22 ноября. Что правда, они будут сильными – по 5 баллов.
Читайте также19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметыТак что утруждать организм в эти дни не стоит. Лучше хорошенько высыпаться, не переедать, не слишком активно заниматься в спортзале и не встревать в скандалы и ссоры.
С последним будет особенно сложно, ведь во время магнитных бурь настроение колбасит не по-детски: человека эмоционально заносит без всякого его на то желание. Так что стоит попить чаю с мятой (вообще больше пить – только не кофе или иных возбуждающих напитков) и настроить на дзен.
Магнитные бури 21-22 ноября 2019 станут, судя по данным ФИАН, последними магнитными ударами этого месяца.
Симптомы при магнитных бурях
Помимо указанных магнитные бури зачастую провоцируют такие симптомы:
- раздражительность,
- резкое ухудшение самочувствия,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В дни магнитных бурь перво-наперво нужно избегать переедания: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение. В ней также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.
"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.