  1. Главная
  3. Здоровье

Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться

19 ноября 2019, 04:28

Ближайшая же магнитная буря ноября 2019 наибольшую опасность несет для тех, у кого есть проблемы с давлением и сердцем.

Магнитная буря 21-22 ноября 2019 прихватит за сердце – как пережить
Магнитная буря 21-22 ноября 2019 прихватит за сердце – как пережить / Открытые источники

Магнитные бури в первую очередь влияют на давление человека и его сон: бессонница ночью и сонливость днем – частые симптомы магнитных бурь.

Ближайшая же магнитная буря ноября 2019 наибольшую опасность несет для тех, у кого есть проблемы с давлением и сердцем. Им стоит держать под рукой нужные лекарства, не нервничать понапрасну и не стоить активных планов. Лучше этот день вообще пересидеть дома.

Ужасные магнитные бури: когда

Прогноз магнитных бурь на конец ноября 2019 преподнес сюрпризы. Первая магнитная буря изначально планировалась уже на 20 ноября.

Однако в итоге в сайт Магнитные бури онлайн показал, что ожидаются магнитные бури конкретно 21 ноября и 22 ноября. Что правда, они будут сильными – по 5 баллов.

Читайте также19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметыТак что утруждать организм в эти дни не стоит. Лучше хорошенько высыпаться, не переедать, не слишком активно заниматься в спортзале и не встревать в скандалы и ссоры.

С последним будет особенно сложно, ведь во время магнитных бурь настроение колбасит не по-детски: человека эмоционально заносит без всякого его на то желание. Так что стоит попить чаю с мятой (вообще больше пить – только не кофе или иных возбуждающих напитков) и настроить на дзен.

Магнитные бури 21-22 ноября 2019 станут, судя по данным ФИАН, последними магнитными ударами этого месяца.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019
Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 предыдущий
Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019
Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 актуальный

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных магнитные бури зачастую провоцируют такие симптомы:

  • раздражительность,
  • резкое ухудшение самочувствия,
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В дни магнитных бурь перво-наперво нужно избегать переедания: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение. В ней также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. 

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:37
Умелый лизинг: советы мужчинам по крутому и качественному куннилингусу
04:28
Прогноз магнитных бурь на 20-21 ноября 2019 преподнес сюрпризы: к чему готовиться Видео
04:01
Газовый конфликт: эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине
03:15
Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт Видео
02:32
Поиграть в трубочиста: эксперты рассказали о "подводных камнях" анального секса
02:16
В Сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык
02:04
Ученые нашли универсальное средство для борьбы с депрессией
01:53
"Русню вешать": в Сети высмеяли озеленение в "ЛНР"
01:33
В Хмельницком чиновник тащил привязанную к машине собаку по асфальту
01:05
"Где сиськи?": Настя Ивлеева без штанов развращает молодого мужа Фото
00:44
"Экстремальный рост цен": Оржель озвучил последствия прекращения транзита Россией
00:20
19 ноября – какой сегодня праздник: поздравления на День мужчин и приметы Видео
18 ноября, понедельник
23:59
Эксперт пояснил, помешает ли Северному потоку-2 строительство норвежского газопровода Baltic Pipe
23:31
"Еще один референдум": Навальный рассказал о планах на Крым в случае прихода к власти
23:03
Министр обороны не считает возврат кораблей доброй волей России Видео
22:37
Россия атаковала ВСУ со своей территории: один боец тяжело ранен
21:58
"Посадить продажную скотыняку": Герус на графике показал мотив нападения Ляшко Видео
21:56
Кошевой сказал, кого Зеленский хочет убрать Видео
21:30
Неожиданный подвох, осуществление мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра
21:19
Во Львове друзья призывника жестоко избили принесшего повестку офицера
21:16
Детсады, больницы, дома, ТЦ: Харьков напугали массовым "минированием"
21:01
"Свой гарем": оппозиционер рассказал, как шикует Лукашенко
20:38
"За*ницей чувствует": блогер пояснил, зачем Ляшко напал на Геруса Видео
20:04
Во Львове хирурги сформируют пол годовалому малышу
19:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019 Видео
19:22
Дело главы правления Укрэксимбанка: прокуратура - "в пролете", банкир - на свободе Видео
19:05
"Могли б и на пейджер продублировать": Нафтогаз получил транзитное предложение Газпрома Видео
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019 Видео
18:54
Боевики "ДНР" передали Украине тело без органов и лица под видом пленного
18:52
Топ-модель по-украински: участницу срочно госпитализировали
18:52
"Путинизм" в Грузии: Майдан жестко разогнали - причина протестов и главные факты Фото Видео
18:47
Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать Видео
18:01
"Надо ждать сюрпризов": эксперт без оптимизма оценил уступки России по возврату кораблей
17:59
"Гомофобное общество": Панин с ногой в заду назвал россиян уродами
17:59
Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в "нормандском формате"
17:37
Прокуратура просит арест: стали известны дата и время суда над Ляшко
17:28
"Будет принято решение": Рябошапка не отрицает претензии ГБР к Порошенко Видео
17:04
"Прошло 358 дней": в МИД Украины рассказали о судьбе возвращенных РФ кораблей
16:48
Авеню 5: дата выхода и сюжет нового сериала с Хью Лори Видео
16:30
Путин оперативно отчитался Макрону об итогах "провокации" Украины Видео
16:06
С намеком на Ляшко: Беленюк показал, как нужно нардепам обороняться Видео
16:00
НБУ выступил с революционной инициативой: что ждет украинцев
15:48
Племянница Ротару выходит замуж: дата свадьбы Видео
15:20
Майдан путинским рабам не понять мнение
15:17
Снимает квартиру у тещи: нардепам компенсировали миллионы гривен за жилье
14:54
На Черкасчине погибли двое маленьких детей, младенец - в реанимации: названа возможная причина Фото
14:50
"Добротная какабяка": в Украину идут морозы – синоптик Видео
14:49
София Ротару отправилась к Путину на концерты
14:44
"Слуга народа" предложил Раде снять один налог: что готовят украинцам
14:43
"Бесспорно, небогатое": эксперт рассказала почему в Украине бедное население
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять