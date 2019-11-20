Разврат в спальне: топ-5 советов по съемкам возбуждающего домашнего порно

Домашнее видео. Иллюстративное фото / kakklub.ru/

Парам, которые часто смотрят порно ради возбуждения, порой весьма хочется попробовать себя в роли Рокко Сиффреди или Саши Грей - хотя бы в пределах своей спальни.

Портал Miridei опубликовал топ-5 советов, которые планируют снять домашнее секс-видео.

№1. Определиться с жанром или стилистикой хоум-порно. От того, захочет ли пара снимать исключительно минет / куннилингус, обычный вагинальный секс, либо мощное сношение с плетками-шлепками и прочим легким БДСМ, либо вовсе что-то несусветное вроде анального фистинга.

№2. Тщательная подготовка к съемкам. Оба партнера обязаны выглядеть в кадре ухоженными. И дамам, и мужчинам (siс) желательно обратиться к услугам специалистов по красоте - эпиляции, маски, пилинги и прочие педикюры с маникюрами.

№3. Разработчики сценария. Вопреки популярному стереотипу, сценарий достаточно важен даже для домашнего порно. Особенно чаще всего тут стараются дамы - идею, посыл и прописывают все реплики свои.

№4. Подобрать аппаратуру. Сейчас, благо, любой смартфон ценой в районе 300 баксов способен заменить собой полноценную камеру. Понадобится лишь штатив и какое-никакое освещение в комнате.

№5. Грим и костюмы. Раз уж дело дошло до съемок хоум-порно, то дело не обойдется без костюмов и какого-нибудь грима. Тут важно не скупиться - приобретя в магазине нижнего белья или секс-шопа (горничная, пожарный, полицейская, врач, медсестра и т.д.).

Напомним, ранее Главред опубликовал список советов для тех, кто желает легко и просто снять домашнее порно. До этого в Великобритани военный уволился из армии и ушел в гей-порно.