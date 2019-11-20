Лизуны всех стран, соединяйтесь: как довести женщину до оргазма куннилингусом

Секс. Иллюстративное фото / lolgirl.ru/

Что тут скажешь: и эксперты, и тысячи пар согласятся с таким утверждением - без нормального куннилингуса не может идти речь о полноценном сексуальном наслаждении.

Портал Brodude составил топ-3 совета для мужчин, которые помогут им заметно продвинуться в отрасли "куннилингвистики"

Совет №1. Клитор нужно оставлять "на сладкое".

Мужчине нужно как можно дольше не касаться клитора партнерши, даже если он уже возбужден и так и манит. И лишь через несколько минут на капюшон клитора нужно набрасываться и облизывать. Но мягко и аккуратно.

Совет №8.Издавай возбуждающие звуки - например, изображай жужжащий вибратор. Казалось бы - чисто дурацкий способ. Но как показывает опыт, дамы возбуждаются гораздо сильнее, когда мужчина с клитором во рту изображает вибратор.

Совет №9. Займись ее ногами. Конечности партнерши нужно держать широко раскрытыми- чтобы партнеру открывался хороший доступ ко всему телу. Ну и до груди гораздо удобнее дотягиваться.

Напомним, ранее Главред опубликовал рекомендации для качественного куннилингуса, а также советы мужчинам по крутому и качественному куннилингусу.