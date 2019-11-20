Названа главная психологическая причина лишнего веса

У членов семей, в которых есть культ еды, наблюдаются проблемы с лишним весом, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус поделилась, что одна из главных психологических причин лишнего веса - стереотипы, связанные с питанием и едой.

Есть много семей, в которых принятие пищи и сама еда возведены в культ, и в таких семьях в нескольких поколениях наблюдаются проблемы с лишним весом, говорится на странице эксперта в Instagram.

Фус добавила, что в таких семьях придерживаются правила "чистых тарелок". По ее словам, ребенок, выросший в такой семье, привык, что должен быть накормлен, и не важно, хочет он есть или нет.

"Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи, возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время приема пищи…", - написала диетолог.

Ранее сообщалось, что сбросить лишний вес можно, если, в частности, придерживаться правильного питания. Опубликованы основные правила правильного питания и меню на неделю для похудения.