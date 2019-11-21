Как похудеть без диет: ученые назвали действенный способ

Главное в процессе похудения - не строгая диета, а регулярные физические нагрузки / Фото kosmetsovet.com

Ученые Колорадского университета США провели исследование и назвали простой и действенный способ, как похудеть без диет. Оказалось, что сбросить лишнее килограммы можно вреда для здоровья и не слишком ограничивая себя в питании.

Исследователи проанализировали эффективность в процессе похудения разных видов диет вкупе с выполнением физических упражнений. В результате выяснилось, что главное в процессе похудения - не строгая диета, а регулярные физические нагрузки, Science Daily.

По словам ученых, систематические занятия спортом помогут не только быстрее избавиться от лишних калорий, но и избежать возвращения килограммов и сантиметров, от которых уже удалось избавиться.

Чтобы похудеть без диет, нужно заниматься в зале, больше ходить пешком, делать зарядку, отказаться от использования лифта. При этом питание тоже придется подкорректировать. В частности, чтобы похудеть, нужно отказаться от фастфудов, сладкой газировки, жирных и жареных блюд. Кроме того, нужно обязательно соблюдать правильный питьевой режим - выпивать два литра воды в день.

Напомним, ранее британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

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В свою очередь, мастер-тренер Ярослав Сойников посоветовал, что для похудения нужно спать не меньше 7 часов сутки, есть три раза в день, убрать вредные продукты в качестве перекусов и ежедневно побольше двигаться.