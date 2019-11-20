Осторожно, вещь: названы вещи-вампиры и какие статуэтки и сувениры несут беду в дом

Одни вещи в дмоу излучают позитив, а другие - жрут силы / Instagram

Когда в доме и квартире энергетика позитивная, тогда и ссоры – редкость, и неприятности обходят стороной.

А энергетику в доме создают вещи, которые вы или ваши родственники в нем расставляете. При этом важно знать, что есть вещи – вампиры, которые высасывают из людей все, что называется, соки и силы.

Для того, чтобы избавиться от упадка сил, стоит провести ревизию дома. По словам известного экстрасенса Лилии Хегай, в первую очередь стоит отказаться от складирования старых вещей. Они собирают не только пыль, но и становятся скоплением темной энергии.

При этом старые вещи – имеет в виду не только одежда, но и мебель.

Важно понять, что каждая вещь имеет срок хранения, и когда он заканчивается, вместо излучения радости и позитива, вещь "жрет" все позитивное. Словно магнит, старье притягивает неудачи в работе, ссоры с близкими и череду мелких неудач, которые постепенно будут приводить к большому разочарованию.

По мнению эксперта, следует немедленно выбросить из дома разбитую посуду, старые веники, ножи и разношенную одежду.

Далее. Если уж больно нравится копить сувениры из разнообразных поездок, то следует учесть, что вы делите квартиру с темной энергетикой. Даже ракушки и незатейливые колокольчики могут принести в дом опасность.

Нельзя категорически украшать дом шкурами убитых животных и, тем более, их головами. Как и любое мертвое, они имеют соответствующую энергетику. В этом случае стоит быть готовым к негативному воздействию на личные дела хозяев.

Вещи умерших родственников, если дело не касается памятных сувениров, следует выбросить.

"Вещи покойников высасывают энергию из живых людей и приближают их к миру мертвых" — подчеркнула Лилия Хегай.

Также лучше прятать фото усопших в альбомы, в которых не будет фотографий живых людей — иначе это плохой знак, передает vladtime.ru.

Вещи-вампиры, о которых мы не догадывались

Статуэтки голубей, ворон, сорок, болотных птиц, орлов, аистов приносят несчастье.

Статуэтка слона с хоботом вниз (спящий) — несет в дом уныние, тоску, депрессию, частые тяжелые мысли, стрессы.

Подарки, которые не пришлись по душе, принесут несчастья, если от них не избавиться, так как подарены с недобрыми чувствами либо с наговором.

Картины с изображением чего-то дискомфортного для взора нарушают душевный покой, мешают духовному совершенствованию, ослабляют память.

Старые изношенные тапочки или другую ветхую обувь нужно выбрасывать, а не складывать в шкафчики и галошницы, так как они притягивают к их владельцу порчу, сглаз и наговоры.

Маленькие солонки, из которых часто высыпается соль, и она к тому же все время скапливается на бортиках, — тоже вещь в доме нежелательная. Они имеют свойство провоцировать ссоры, интриги, склоки и даже скандалы с дракой, притягивают злые сплетни.

Нельзя привозить из Египта пирамидки. С одной стороны, вполне безобидная вещь, а с другой – всё-таки гробница для египетских правителей.Ещё один египетский сувенир с подвохом – статуэтки кошек. Они являются символами богини Баст, являющейся хранительницей домашнего очага. Однако, если кошка сидит на постаменте, значит она выступает в роли охранника в загробном мире.

Жуки-скарабеи также не совсем безобидны, ведь если они не имеют ножек, значит относятся к могильным. Удачу приносят только скарабеи, стоящие на лапках и с прорисованными крылышками.

Предметы – доноры

Если опять говорить о сувенирах, то магниты с местом отдыха, наоборот, являются "донорами", которые приносят положительную энергетику.

Домашние цвет также являются донорами позитивной энергетики. Когда человек ухаживает за растением, он питается от него положительной энергией и, вместе с тем, переносит её в дом.

Также рекомендуется самостоятельно собирать гербарий или срывать полевые цветы — они очистят ауру домочадцев.

Вещи-обереги

Вышитые цветами теплых тонов диванные подушки являются оберегом супружеской любви, холодных тонов — развивают дар предчувствия неудачи, вышивка с изображением цветов — хранит от разлуки с любимым человеком, вышитый орнамент — оберегает от внезапной опасности, вышивка с изображением людей, пейзажей, построек — помогает сохранить успех в различных деловых начинаниях.

Фигурка медведя, поставленная на видное место, защищает дом от нечисти и злых чар, является оберегом семейного очага, а также хранит денежный достаток в доме. Она должна находиться попеременно то в комнате, то на кухне.

Читайте такжеБудете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровьяНапомним, каждая вещь излучает определенную энергетику. Одни вещи – позитивны, другие – как бездна, сплошной негатив.

При этом эксперт-эзотерик заверил, что есть ТОП-3 вещи вне практики освоения пространства, способные нанести вред обитателям дома или квартиры.

По словам эзотерика, от этих вещей следует немедленно избавиться, ибо чем дольше они "пожирают" энергию в вашем доме, тем хуже последствия. А последствия – ужасные: нищета, неприятности, болезни.