Свежая магнитная буря грозит инсультами и паническими атаками: что делать

Магнитная буря 21 ноября 2019 вгонит в панику и доведет до инсульта – что делать / фото: donbass.ua

Магнитная буря, по прогнозу, приходит к нам с опозданием, но во всеоружии.

Ожидалось, что магнитная буря уже сегодня накроет Землю – но в итоге пятибалльного геошторма придется подождать до завтра.

Магнитная буря 21 ноября 2019 повлияет на людей метеозависимых и тех, кто жалуется на хронические заболевания (в том числе и психические).

У большинства подскочит артериальное давление, из-за чего вырастит риск инсультов и тромбозов.

Участятся и жалобы на дурное настроение. Чаще, чем обычно, в такие дни возникают панические атаки, людей одолевают гнев, чувство тревожности, повышается агрессивность.

Самые частые симптомы при магнитных бурях – общая слабость и разбитость (причем не только физическая, но и эмоциональная).

Ощущаться последствия бури будут и 22 ноября.

Так что, пока не стихнут магнитные бури в ноябре 2019, никаких важных дел лучше не планировать. Вместо кардионагрузок лучше сходить в бассейн, дома принять контрастный душ, побольше пить и гулять на свежем воздухе.

Симптомы при магнитных бурях

Помимо указанных магнитные бури зачастую провоцируют такие симптомы:

рассеянность,

раздражительность,

резкое ухудшение самочувствия.

Магнитные бури: что делать

Пока идут магнитные бури, переедания нужно избегать: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой. Мята помогает унять головную боль и головокружение. В ней также содержатся вещества, которые нормализуют артериальное давление и кровообращение.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.