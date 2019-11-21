Все через попу: медики рассказали, почему анальный секс полезен

Секс. Иллюстративное фото / Cosmo

По сей день, когда партнеры уговаривают своих партнерш поэкспериментировать с анальным сексом, те, как правило, отбояриваются в духе - "Это же вредно для здоровья, а удовольствия мало будет из-за боли".

Как сообщает портал Ivona.bigmir со ссылкой на исследование американских врачей-сексологов, такое утверждение далеко от истины.

Медики утверждают, что прямая кишка не менее чувствительно-эрогенная, чем вагина. А уж с учетом того, что матка обычно расположена с изгибом назад, то с помощью анального секса можно добиться еще и маточного оргазма. При вагинальном сексе добиться его крайне тяжело.

Далее, в случае простой стимуляции ануса, к примеру секс-игрушками, во время стандартного интима, женщина почти всегда получит оргазм более сильный.

Ну и, в конечном итоге, на последних месяцах беременности дамам нежелателен половой контакт из-за угрозы выкидыша. И в этом случае анальный секс придет на помощь.

Напомним, ранее Главред публиковал гид по тому, как правильно и безопасно заниматься анальным сексом. До этого в Сети появился топ-3 правил качественного анального секса.

https://glavred.info/science/10084433-ura-zadneprohodcam-ekspert-razbila-samye-populyarnye-mify-ob-analnom-sekse.html