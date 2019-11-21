Эксперты рассказали почему сперма полезна для женщин

Женщина. Иллюстративный текст / look.com.ua

Оказывается, мужская сперма крайне полезна для женского здоровья и красоты.

Об этом сообщает портал Miridei со ссылкой на исследование экспертов-медиков.

Польза №1. Улучшает кожу лица. Сперма содержит вещество кристаллический полиамин. Оно широко известно как антиоксидант, который уменьшает морщинки и разглаживает кожу.

Польза №2. Помогает против депрессий. Оказывается, что женщины, регулярно контактирующие либо вагинально, либо орально со спермой своего мужчины, в среднем на 87% счастливее своих товарок, категорически отказывающихся от камшотов. Дело в том, что сперма мужчин богата веществами мелатонин, пролактин и серотонин. Они, в свою очередь, - антиоксиданты и благоприятно влияют на душевное состояние женщин.

Польза №3. Помогает немного скинуть вес. Установлено, что женщины, которые регулярно глотают сперму своего партнера, худеют гораздо быстрее, чем остальные. Сперма богата щелочными веществами, которые и помогают убирать лишний жир.

Напомним, ранее ученые рассказали, какой продукт улучшает "мужскую силу" и качество спермы. Позднее врач разгромил самые популярные мифы о сперме.



