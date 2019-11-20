Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский указал на мифы об антибиотиках - антибиотики действуют на вирусы, садят иммунитет и обладают профилактическим эффектом при вирусных инфекциях.

Считается, что с антибиотиками для профилактики нужно принимать противогрибковые препараты, но их эффективность в уменьшении вероятности возникновения грибка не доказана, поделился медик в Instagram.

Врач добавил, что при приеме антибиотиков не обязательно пить препараты для кишечника, поскольку после прекращения лечения антибиотиками для восстановления микрофлоры кишечника достаточно диеты.

Комаровский отметил, что с антибиотиками не нужно пить противоаллергические средства - если у ребенка аллергия на какой-либо антибиотик, нужно назначить другой препарат. Если после приема антибиотика стало хуже, это не значит, что нужно прекращать его пить, - необходимо посоветоваться с врачом.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики нужно использовать осторожно. Педиатр предупредил, что из-за необдуманного использования антибиотиков устойчивые к ним бактерии могут получить возможность распространяться и расти.