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Комаровский указал на мифы об антибиотиках

20 ноября 2019, 19:17

С антибиотиками не обязательно пить препараты для кишечника, отметил врач.

Евгений Комаровский сообщил: Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф
Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский указал на мифы об антибиотиках - антибиотики действуют на вирусы, садят иммунитет и обладают профилактическим эффектом при вирусных инфекциях.

Считается, что с антибиотиками для профилактики нужно принимать противогрибковые препараты, но их эффективность в уменьшении вероятности возникновения грибка не доказана, поделился медик в Instagram.

Врач добавил, что при приеме антибиотиков не обязательно пить препараты для кишечника, поскольку после прекращения лечения антибиотиками для восстановления микрофлоры кишечника достаточно диеты.

Комаровский отметил, что с антибиотиками не нужно пить противоаллергические средства - если у ребенка аллергия на какой-либо антибиотик, нужно назначить другой препарат. Если после приема антибиотика стало хуже, это не значит, что нужно прекращать его пить, - необходимо посоветоваться с врачом.

  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy
  • Сведения о том, что антибиотики садят иммунитет, - миф, сообщил Евгений Комаровский Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики нужно использовать осторожно. Педиатр предупредил, что из-за необдуманного использования антибиотиков устойчивые к ним бактерии могут получить возможность распространяться и расти.

антибиотики Евгений Комаровский
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