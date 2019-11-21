  1. Главная
  3. Здоровье

Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери

21 ноября 2019, 06:27

Следует убирать зеркала из комнат, в которых спят люди, или, на крайний случай, прикрывать их на ночь.

Напротив зеркала спать противопоказано / Instagram

Издавна к зеркалам относились с осторожностью, и вера тут не при чем. Самое главное правило, которое следовало соблюдать – не спать, отражаясь в зеркале.

Проше говоря, зеркало в комнате, в которой спят люди – большое зло, которое человек делает себе сам.

При этом так думают не только маги, мистики и эксперты по фен-шуй, но и психологи. 

Почему нельзя спать у зеркала?

Все просто. Во-первых, астральный дух, который вылетает из тел людей во время их сна, может затягиваться в зазеркалье, в котором вполне может заблудиться.

Во-вторых, зеркала с легкостью вытягивают из человека его потенциал и положительную энергию. А без положительной энергии человеку становится плохо, он начинает болеть.  

Бессонница

Очень часто люди, которые спят напротив зеркала, жалуются на бессонницу. Более того, таким людям плохо даже после обычного сна, им присуща нервозность и раздражительность.

В этой связи эксперты советуют убирать зеркала из комнат, в которых спят люди, или, на крайний случай, - завешивать их на ночь – вот тогда можно полноценно расслабиться и восстановить силы.

Кроме того, ночью, увидев свою тень в зеркале, можно и испугаться, а это никак не добавит спокойствия и радости.

Измена

Еще одна причина, почему зеркало лучше убрать из спальни, или передвинуть так, чтобы супружеское ложе не отображалось в нем – это измена. Да-да, зеркалом у кровати вполне можно навлечь измену супруга или супруги.

Нельзя также, чтобы в зеркале отражалась входная дверь в спальню.

Покойник

Известно, что зеркала способны "впитывать" старую энергетику, старые ссоры и неприятности, сохранять в себе негативные эмоции. Именно по этой причине, когда освящают помещение, особое внимание уделяют старым зеркалам.

Христиане считают, что зеркала необходимо закрыть в доме, где умер человек, и не открывать их до 40 дней со дня смерти, то есть до тех пор, пока душа умершего человека не покинет Землю. Закрывать зеркала нужно, чтобы душа покойника не отражалась в зеркалах после смерти и не пугала жителей квартиры.

Энергетический вампир

По приметам фен-шуя, зеркало считается энергическим вампиром, способным быстро лишать человека его энергии. По фен-шую не рекомендуется размещать зеркало возле кровати, так как в нем будут отражаться углы, в которых по поверью таится нечисть и зло.Нельзя также ставить зеркала друг напротив друга, таким образом, образовывая зеркальный коридор для злых духов.

Также считается, оно должно иметь круглую или овальную форму, а поверхность непременно обязана быть гладкой, без узоров или каких-либо разделений на сегменты.

Что говорят психологи

Психологи убеждены, что лучше вообще подолгу не находиться возле зеркала. Дело в том, что видя боковым зрением свое отражение, ваша нервная система будет подвергаться стрессу – первое ощущение, будто за вами кто-то наблюдает. Со временем это может перерасти в манию преследования или другие виды фобий.

В детской комнате лучше вообще отказаться от зеркальных поверхностей.

Почему нельзя спать ногами к двери?

Это из той же "оперы", что и зеркало. Эксперты по фэншуй категорически запрещаю сон ногами к двери. Считается, что энергия, которая циркулирует в человеческом теле, легко утекает через двери, пока мы спим.

А скандинавы и славяне считали двери порталами в иной мир. Во сне душа может выйти за дверь, заблудиться и не найти дорогу назад.

Кроме того, дверь открывает ворота в темный мир, откуда могут прийти злые сущности и завладеть душой спящего. Первый признак, что вас по ночам беспокоят эти самые сущности, – кошмарные сны, вы все время просыпаетесь, а поутру чувствуете себя разбитым.

Психологи же говорят, что многие предпочитают все время держать дверь в поле зрения, даже во сне. Это позволяет чувствовать себя комфортнее – ногами в дверь.

Ну, а народное суеверие гласит, что ногами в дверь выносят покойников. И спать в таком положении – значит, накликать смерть.

Почему нельзя спать при свете?

Это совсем не суеверие. Это медицинский факт: спать нужно в полной темноте. Если в комнате есть источник света или спальня освещена из-за уличных фонарей, в организме нарушается выработка мелатонина, гормона сна. Из-за этого мы чувствуем себя усталыми и разбитыми днем. И даже есть начинаем больше, чтобы помочь организму справиться со стрессом.

измена силы магия сон мистика покойник спальня зеркало
Сейчас вы просматриваете новость «Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:27
Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери
05:59
Стилисты назвали модели пуховиков, которые вышли из моды Фото
05:24
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
05:15
"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото Фото
05:03
Маникюр зима 2020 на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
04:38
Михайлов день 2019 – чудо-открытки и поздравления Фото Видео
04:31
Как похудеть без диет: ученые назвали действенный способ
03:55
Все через попу: медики рассказали, почему анальный секс полезен
03:17
Генерал рассказал о пагубной привычке "героя ДНР"
02:27
"Жесткие дискуссии": Разумков рассказал правду о конфликте с Богданом
02:23
"Сексуальная мамочка": Регина Тодоренко не удержала грудь крошечном наряде
02:03
Гончарук пояснил, подорожает ли отопление после отмены ограничений на тарифы Видео
01:45
Под Харьковом пассажиры электрички оказались в огненной ловушке. Видео Видео
01:17
Зеленский отругал мэра Очакова за отсутствие дорог в городе Видео
01:01
Эксперты рассказали почему сперма полезна для женщин
00:43
"Заставлю сложить мандат": Зеленский отреагировал на слухи о судимости нардепа за изнасилование Видео
00:20
21 ноября – какой сегодня праздник: день Достоинства и Свободы и приметы на Михайлов день Видео
20 ноября, среда
23:59
В США грозят задержкой Северному потоку-2
23:38
Журналистка упала и сломала ногу, ожидая Зеленского в Очакове Видео
23:18
Dzidzio будет исполнять гимн Украины перед матчами Евро-2020
23:16
В Минобороны отчитались о встрече захваченных Россией кораблей Фото Видео
22:54
Кабмин упростил проезд в "ЛДНР", а Зеленский потребовал убрать флаги Видео
22:25
На Харьковщине у самолета Зеленского отказал двигатель Видео
22:17
Легендарный Кака женился на сексапильной блондинке Фото
21:58
Бортпроводник перепутал Киев и Москву при объявлении посадки: курьезное видео Видео
21:50
Перші Ластівки: 3 серия и 4 серия смотреть онлайн Видео
21:31
Скандал с судимостью за изнасилование: нардеп от Слуги народа покинул фракцию Видео
21:20
Порнозвезда светанула грудью и попой на эротических снимках Фото
21:03
Фуршет в День Голодомора: Бужанский обвинил Вятровича в роскоши
21:02
Помпео решил покинуть пост госсекретаря США - СМИ
20:52
Свежо предание: Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать
20:43
Крымскотатарская автономия: Чубаров обратился с просьбой к Зеленскому
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 29 и 30 серия смотреть онлайн 20-11-2019 Видео
20:15
"Вы были для меня тренером и другом": игроки Тоттенхэма трогательно попрощались с Почеттино
20:11
Политолог рассказал, что ждет Россию после смерти Путина
20:04
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца на росТВ - опубликовано видео Видео
20:00
Нежный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и мраморный маникюр - фото Фото
19:59
Зеленский подложил себя под каток Тимошенко мнение
19:49
Макгрегор пожертвовал внушительную сумму службам спасения Видео
19:44
Пропажа унитазов с украинских кораблей: в России нашли оправдание Видео
19:41
Группа SINOPTIK закончит благотворительный тур космическим рок-шоу в Киеве Видео
19:17
Комаровский указал на мифы об антибиотиках Фото
19:00
В Польше украинцы нанесли ножом удар в спину своему соотечественнику
18:39
На крутом вираже: в Одессе женщина на скорости вылетела из маршрутки - видео Видео
18:31
Генерал раскрыл, что сейчас в донецком аэропорту
18:21
Латки из металла: обнародовано фото возвращенного РФ катера Бердянск Фото Видео
18:20
Грэмми 2020: полный список номинаций и участников
18:15
Уткин заявил, что его слова в адрес сборной Украины не были оскорбительными Видео
18:04
"Настоящие страдания": астролог "вывернула" душу Скорпиона
18:03
"Нормальная зарплата": Разумков предложил резко сократить доходы нардепов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять