Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери

Напротив зеркала спать противопоказано / Instagram

Издавна к зеркалам относились с осторожностью, и вера тут не при чем. Самое главное правило, которое следовало соблюдать – не спать, отражаясь в зеркале.

Проше говоря, зеркало в комнате, в которой спят люди – большое зло, которое человек делает себе сам.

При этом так думают не только маги, мистики и эксперты по фен-шуй, но и психологи.

Почему нельзя спать у зеркала?

Все просто. Во-первых, астральный дух, который вылетает из тел людей во время их сна, может затягиваться в зазеркалье, в котором вполне может заблудиться.

Во-вторых, зеркала с легкостью вытягивают из человека его потенциал и положительную энергию. А без положительной энергии человеку становится плохо, он начинает болеть.

Бессонница

Очень часто люди, которые спят напротив зеркала, жалуются на бессонницу. Более того, таким людям плохо даже после обычного сна, им присуща нервозность и раздражительность.

В этой связи эксперты советуют убирать зеркала из комнат, в которых спят люди, или, на крайний случай, - завешивать их на ночь – вот тогда можно полноценно расслабиться и восстановить силы.

Кроме того, ночью, увидев свою тень в зеркале, можно и испугаться, а это никак не добавит спокойствия и радости.

Измена

Еще одна причина, почему зеркало лучше убрать из спальни, или передвинуть так, чтобы супружеское ложе не отображалось в нем – это измена. Да-да, зеркалом у кровати вполне можно навлечь измену супруга или супруги.

Нельзя также, чтобы в зеркале отражалась входная дверь в спальню.

Покойник

Известно, что зеркала способны "впитывать" старую энергетику, старые ссоры и неприятности, сохранять в себе негативные эмоции. Именно по этой причине, когда освящают помещение, особое внимание уделяют старым зеркалам.

Христиане считают, что зеркала необходимо закрыть в доме, где умер человек, и не открывать их до 40 дней со дня смерти, то есть до тех пор, пока душа умершего человека не покинет Землю. Закрывать зеркала нужно, чтобы душа покойника не отражалась в зеркалах после смерти и не пугала жителей квартиры.

Энергетический вампир

По приметам фен-шуя, зеркало считается энергическим вампиром, способным быстро лишать человека его энергии. По фен-шую не рекомендуется размещать зеркало возле кровати, так как в нем будут отражаться углы, в которых по поверью таится нечисть и зло.Нельзя также ставить зеркала друг напротив друга, таким образом, образовывая зеркальный коридор для злых духов.

Также считается, оно должно иметь круглую или овальную форму, а поверхность непременно обязана быть гладкой, без узоров или каких-либо разделений на сегменты.

Что говорят психологи

Психологи убеждены, что лучше вообще подолгу не находиться возле зеркала. Дело в том, что видя боковым зрением свое отражение, ваша нервная система будет подвергаться стрессу – первое ощущение, будто за вами кто-то наблюдает. Со временем это может перерасти в манию преследования или другие виды фобий.

В детской комнате лучше вообще отказаться от зеркальных поверхностей.

Почему нельзя спать ногами к двери?

Это из той же "оперы", что и зеркало. Эксперты по фэншуй категорически запрещаю сон ногами к двери. Считается, что энергия, которая циркулирует в человеческом теле, легко утекает через двери, пока мы спим.

А скандинавы и славяне считали двери порталами в иной мир. Во сне душа может выйти за дверь, заблудиться и не найти дорогу назад.

Кроме того, дверь открывает ворота в темный мир, откуда могут прийти злые сущности и завладеть душой спящего. Первый признак, что вас по ночам беспокоят эти самые сущности, – кошмарные сны, вы все время просыпаетесь, а поутру чувствуете себя разбитым.

Психологи же говорят, что многие предпочитают все время держать дверь в поле зрения, даже во сне. Это позволяет чувствовать себя комфортнее – ногами в дверь.

Ну, а народное суеверие гласит, что ногами в дверь выносят покойников. И спать в таком положении – значит, накликать смерть.

Почему нельзя спать при свете?

Это совсем не суеверие. Это медицинский факт: спать нужно в полной темноте. Если в комнате есть источник света или спальня освещена из-за уличных фонарей, в организме нарушается выработка мелатонина, гормона сна. Из-за этого мы чувствуем себя усталыми и разбитыми днем. И даже есть начинаем больше, чтобы помочь организму справиться со стрессом.