Рухнет безнадежно башня: в Сети появился плей-лист худших песен для секса

Секс. Иллюстративное фото / edinstvennaya.ua/

Пользователи популярного музыкального онлайн-сервиса Spotify составили плейлист, в который включены песни, которые категорически не подходят для сексуальных утех.

Как сообщает портал Mashable, идея о создании такого списка появилась еще в феврале прошлого года. На данный момент плей-лист насчитывает 112 композиций, которые точно не подойдут для секса.

В числе самых неподходящих треков попала пиратская песня Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), ремикс легендарной Макарены, а также музыка из сериала Закон и порядок.

Кроме того, составители плей-листа предлагают пользователям воздержаться от прослушивания трека God Bless America и композиции The Christmas Shoes.

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