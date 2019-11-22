Психотерапевт рассказала, на чем основана человеческая сексуальность

По словам психотерапевта и сексолога, корни человеческой сексуальности довольно четко прослеживается.
Сексуальность людей (и мужчин, и женщин) основывается на трех главных вещах
Об этом рассказала психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева рассказала телеканалу Дождь.
По ее словам, первая вещь ― тело (насколько оно здоровое и в хорошем состоянии)
Вторая вещь - устойчивая психика (поскольку психика регулируется в голове). В голове происходят, как правильно, разные вещи. Они либо обеспечат хорошую работу всей сексуальной системы, либо вовсе затолкают либидо под плинтус.
Третья вещь - предыдущий сексуальный опыт. Прелестно и замечательно, если раньше у человек были опыты в сексе, которые многому его научили и раскрыли его чувственность. Однако куда как чаще опыт получается травматичный. И с сексуальностью возникают проблемы и большие.
Напомним, ранее психолог рассказала об особенностях женской сексуальности. До этого Главред опубликовал рейтинг сексуальности людей по знакам Зодиака.