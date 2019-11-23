Как похудеть к Новому году: диетолог дала дельные советы

Диетолог составила список из 10 правил для быстрого похудения / Единственная

До Нового года осталось чуть больше месяца, а до старта корпоративов - и того меньше, а это значит, что пришло самое время задуматься, как выглядеть "на все сто", но не сто килограммов. Известный диетолог Катерина Пашко на своей странице в Instagram дала полезные советы, как похудеть к Новому году 2020.

Она отметила, что до праздника осталось всего около 40 дней.

"1,5 месяца – это не 2 недели. Реально можно убрать 7-10 кг. Все дело в мотивации", – уверена диетолог.

В помощь всем худеющим Пашко составила список из 10 правил для быстрого похудения:

Важно прописать цели. Даже 4-5 кг – это хороший результат.

Разобраться, что именно мешает похудеть.

Отказаться от вредных привычек, хотя бы на месяц.

Употреблять много овощей, например, сезонные: капуста, тыква, свекла, замороженные продукты.

Пить много воды.

Ужинать до 19:00 чем-то "легким", например, гречкой, киноа, рыбой, яйцами с приготовленными овощами.

Убрать молоко и сахар из рациона.

Регулярно тренироваться, что явно ускорит процесс, особенно если делать это 3-4 раза в неделю.

Найти "группу поддержки".

Оставлять себе возможность на нарушение.

Напомним, британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

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Кроме того, блогер и эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.