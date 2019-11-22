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Яда не будет, успокойтесь: на этих трех видах масла медики разрешили жарить продукты

22 ноября 2019, 13:27

Теперь любителям есть жареное можно расслабиться - главное, запастись полезным маслом для жарки.

безопасно жарить можно на трех видах масла
безопасно жарить можно на трех видах масла / Instagram

Отовсюду к нам обращаются диетологи и медики, призывающие не жарить продукты, так как это вредит здоровью и ведет к развитию рака и болезни Альцгеймера. 

Действительно, при высокой температуре органические вещества в еде могут превращаться в токсины и канцерогены, и еда превращается в яд. Отметим, это главное, в чем обвиняют жареную пищу.

К слову, вещества, провоцирующие раковые опухоли, возникают при нагревании масла до высоких температур. Если масло дымится на сковороде и пахнет паленым, то значит уже пошли процессы, вредные для здоровья человека.

Но выход найден – теперь те, кто любит жареное, могут расслабиться. Доказано, что жареная еда может быть безопасной для здоровья, и все напрямую зависит от масла для жарки. 

Существует три вида масла, которые во время жарки не превращаются в яд и не вредят человеку.

Кокосовое масло

В издании Food Science and Technology появилось сообщение медиков, которые громогласно заявили, что одним из лучших масел для жарки (особенно во фритюре) является кокосовое.

Именно кокосовое масло обеспечивает оптимальную жарку даже после высокотемпературного воздействия, осуществляемого на протяжении восьми часов. В основе кокосового масла — 90% насыщенный жир, устойчивый к процессам окисления. 

Оливковое масло

Еще один отличный выбор для жарки — оливковое масло. Оно тоже очень устойчиво к окислению благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров. Оливковое масло считается одним из самых полезных. 

Масло авокадо

Масло авокадо – тоже и числа безопасных масел для жарки продуктов. Масло  авокадо состоит из полезных для здоровья мононенасыщенных жиров, плюс, в этом продукте есть значительный объем олеиновой кислоты, которая помогает снизить интенсивность воспалительных реакций в организме.

Более того, масло авокадо очень полезно для сердечно-сосудистой системы, и, в частности, помогает привести в норму артериальное давление.

Жарить полезно, но не все

Также следует помнить вот что – существуют продукты, жарка которым идет только на пользу:

  • свинина – только при жарке можно убить гельминтов, в ней содержащихся
  • рыба – варка делает ее почти бесполезной, так как в воду уходит большинство полезных веществ
  • цветная капуста и фасоль – лучше усваиваются в жареном виде. При жирке из фасоли выходит вредное вещество гликозид, который может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, разлагается только при высоких температурах, которых можно достигнуть при жарке, а не при варке
  • грибы, яйца и картофель тоже лучше жарить, так они теряют меньше витаминов, чем при варке, когда их большая часть уходит в воду, которую мы потом сливаем, а при жарке этого не происходит.

Читайте такжеЗловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двериНапомним, ранее сообщалось, блюда из любимого многими в наших широтах картофеля опасны для тех, у кого сахарный диабет. 

"При заболеваниях ЖКТ проблему могут представлять сырые и особенно острые корнеплоды. Нужно понимать, что клетчатка, которой они богаты, может раздражать органы пищеварения и провоцировать приступы боли, если у вас есть какие-то проблемы в этой сфере", — отметила российский врач-диетолог Елена Соломатина. 

Диетолог настаивает, что вареные корнеплоды угрожают здоровью тех, у кого наблюдается лишний вес.

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