Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе

Анальный секс. Иллюстративное / Ikrsf89

Вокруг анального секса (даром, что такой вид интимных утех известен людям с седой древности) накопилось неимоверное количество всяческих заблуждений и мифов.

Портал Сегодня попросил медиков развеять самые стойкие мифы, которые сложились вокруг "игр на заднем дворе"

Миф №1: Помогает удержать молодость.

Как ни странно, многие люди верят, что во время анального секса стенки прямой кишки моментально всасывают эякулят. Далее, он якобы крайне благотворно влияет на обмен веществ. В итоге у партнерши постепенно нормализуется гормональный баланс (становятся лучше волосы, кожа и т.д.). Однако, с реальностью такой миф никак не соотносится.

Читайте такжеТоп-3 самых стойких мифов об анальном сексеМиф 2: Делает интим гораздо более чувственным.

Многие дамы, которые ранее никогда не испытывали счастья ни вагинального, ни клиторального оргазма, говорят, что улетали на седьмое небо наслаждения при анале. Здесь все просто - в анусе сосредоточено много эрогенных зон и наличествуют рецепторы удовольствия. Посему анальный секс и может показаться более чувственным, чем обычный.

Миф 3: Отличное средство контрацеции.

Нередко анал считают отличным средством защиты от незапланированной беременности. Казалось бы, все логично — яйцеклетки в кишечнике отсутствуют, поэтому и оплодотворять-то нечего. Однако нет - довольно часто бывает, что сперма, вытекая из ануса, легко попадает во влагалище.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как правильно и безопасно заниматься анальным сексом. До этого эксперт поведала, когда нужно отказываться от анального секса.

