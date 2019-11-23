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Душить змею: медики рассказали, как порно влияет на потенцию

23 ноября 2019, 05:27

В общем, врачи решили нанести мощный удар по одной из любимейший игрушек мужчин - порно.

Мужик с ноутом
Иллюстративное фото / ВВС

Оказывается, просмотр порнофильмов в ряде случаев способен сильно ударить по потенции.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на исследование, которое провели медики из лондонской больницы Numan.

По их данным, порно выступает крайне сильным раздражителем для головного мозга человека. Он, в свою очередь, дает команду вырабатывать большое количества половых гормонов.

Если порно смотреть регулярно, то наступает привыкание и в ситуации с реальным сексом не возникает должное возбуждение. Кроме того, откровенные кинокартины вызывают ложные ожидания и переоценка возможностей - как мужских так и женских. Этот путь - практически торный к депрессии и импотенции.

Напомним, ранее сексолог Ольга Власенко объяснила, когда парам не стоит вместе смотреть порно. Позднее психологи рассказали, почему мужчин постоянно тянет глядеть порно.

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