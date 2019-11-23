  1. Главная
  3. Здоровье

Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться

23 ноября 2019, 05:31

Перед выходом из дома важно обратиться к тем, кто восседает у нас на правом и левом плечах.

Перед выходом из дома нужно кое-что сказать
Перед выходом из дома нужно кое-что сказать / Instagram

Принято думать, что на правом плече у человека восседает ангел, а на левом пригрелся бес.

Также многие верят в то, что часто можно просить у ангела помощи или защиты.

И вера эта имеет под собой почву.

В частности, гадалки и медиумы утверждают, что обеспечить себе кармическую безопасность на целый день можно благодаря простому секрету общения с белой силой.

Что говорить перед выходом из дома

По словам экспертов в области магии, каждый раз перед выходом из дома нужно произносить определенные слова – они помогут поддержать ментальную энергию.

Самое главное, что должен сделать человек перед выходом из дома – это позвать ангела с собой в дорогу. А для этого, прежде чем переступить порог квартиры, стоит обратиться к правому плечу.

При этом немаловажно иметь при себе брелок или изображение на телефоне крохотного ангела хранителя. Для чего?  Все для того, чтобы помимо фразы "ангел мой, иди за мной", перед выходом вы могли глянуть на картинку или сжимать в руке талисман. Эксперты говорят, что тогда эффект усиливается.

Но это еще не все. О том, кто сидит у вас на левом плече, то есть о недоброй силе, поселившейся на левом плече, забывать так же не стоит.

Эзотерики отмечают, что бесы бывают полезны в тех случаях, когда человек попадает в перепалки или неожиданные конфликты. В этом случае тёмная сила выстраивает некий барьер. Поэтому отразить негатив поможет именно чёрт.

Заговор на удачу перед выходом из дома

Куда бы вы не держали свой путь, удача всегда вам понадобится.

Если хотите, чтобы все сложилось отлично, читайте этот заговор перед каждым выходом из дому, вслух, шепотом или про себя – не важно, но обязательно наизусть.

При этом, перед самым выходом из дома встаньте лицом на восток, руки сложите чашечкой перед собой, чтобы ладони вверх смотрели, как будто небу чашечку из ладоней подставляете. Глядя прямо перед собой, произнесите заговор.

Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, выйду за ворота, пойду, куда охота, в ту сторону, куда Бог велит, куда Богородица направляет, где все пути-дороги мои ангелы охраняют. С пути-дороги не собьюсь, с бедою не столкнусь, домой с удачею вернусь. Аминь.

Что делать, если пришлось вернуться домой

Говорят, что возвращаться - плохая примета. Но фраза это не пустая. А все потому, что издавна известно - если ты вернулся в неурочное время, то побеспокоил домового, который после этого вполне может навредить.

И вот тут нужен защитный ритуал. Говорить в этом случае ничего не нужно. Все гораздо проще – если уж довелось вернуться домой, то следует посмотреть на себя в зеркало. Таким образом, по мнению экспертов, зло останавливается. Теперь все будет хорошо.

Кстати, в этом простом ритуале много смысла. Когда человек останавливается на секунду перед выходом из квартиры у зеркала – он обретает гармонию, успокаивается и настраивается на хороший лад. Такой ритуал следует выполнять особенно в тех случаях, если предстоит дальняя дорога. А еще полезно сесть на дорожку – присев, вы "убьете" всякое зло, которое скопилось вокруг, и все будет хорошо.

Читайте такжеКто бы мог подумать: эти статуэтки и сувениры несут беду в домНапомним, ранее сообщалось, сглазом обычно называют неожиданную неудачу, когда вдруг случается что-то непредвиденное и нехорошее в ходе привычной работы. Например, внезапно ломается любимая вещь, уменьшается заработок — это все признаки сглаза. 

Более того, сглаз влияет на поведение и самочувствие человека – человек может все "разрушить" вокруг.

При этом эзотерики подчёркивают, что сглаз относится к самым слабым магическим воздействиям — наложить его можно даже случайно.

Бес выход Вернуться домой магия заговор мистика ритуал ангел удача
Сейчас вы просматриваете новость «Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:31
Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться
05:27
Душить змею: медики рассказали, как порно влияет на потенцию
04:55
Путин честен: эксперт раскрыл планы хозяина Кремля в Украине Видео
04:28
Как похудеть к Новому году: диетолог дала дельные советы
04:05
Королева женских стрижек 2020-2021 - каре: ТОП-8 самых модных вариантов каре - фото Фото
03:16
Работа по шоколадной методике: медики развеяли самые стойки мифы об анальном сексе
02:30
Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ
02:20
Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце
02:02
"Теряли сознание": в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе Фото Видео
01:51
Взрыв в жилом доме в Киеве: виновники могут сесть на 7 лет Видео
00:49
В России раскритиковали стратегию команды Зеленского по возврату Крыма
00:25
23 ноября – какой сегодня праздник: с Днем Георгия и День памяти Голодомора Видео
00:18
"Выбор уже сделан": эксперт пояснил, возможно ли примирение между Украиной и Россией
22 ноября, пятница
23:54
ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки для своего соратника – СМИ
23:26
На Азове из-за шторма остров Бирючий ушел под воду: людей эвакуировали Фото Видео
23:13
Клуб УПЛ подписал первого иностранца в своей истории
23:05
Нардепа от Слуги народа уличили в координации титушек во время Майдана
23:00
Перші Ластівки 2 сезон: Когда выйдет продолжение сериала Видео
22:34
Шустер обвинил Порошенко в открытии против него уголовных дел Видео
22:13
Spotify в России: когда запуск и как пользоваться Видео
22:07
Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение
22:02
Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова
21:51
Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват Видео
21:35
Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины
21:30
Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019 Видео
21:18
Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук
21:04
Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру
20:41
Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море Видео
20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ Видео
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
19:40
Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
19:17
В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры
19:14
УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019 Видео
18:45
Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
18:35
Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе
18:32
У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко
18:19
"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах
18:15
Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:02
Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона
17:54
Клитина отрицает получение должности замминистра через постель Видео
17:41
Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда
17:24
В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки
17:23
Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве
17:11
Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод Видео
16:59
Окружение Роналду опровергло свадьбу с Джорджиной Родригес
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять