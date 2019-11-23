Чтобы бес не обиделся: что нужно говорить перед выходом из дома и если пришлось вернуться

Перед выходом из дома нужно кое-что сказать / Instagram

Принято думать, что на правом плече у человека восседает ангел, а на левом пригрелся бес.

Также многие верят в то, что часто можно просить у ангела помощи или защиты.

И вера эта имеет под собой почву.

В частности, гадалки и медиумы утверждают, что обеспечить себе кармическую безопасность на целый день можно благодаря простому секрету общения с белой силой.

Что говорить перед выходом из дома

По словам экспертов в области магии, каждый раз перед выходом из дома нужно произносить определенные слова – они помогут поддержать ментальную энергию.

Самое главное, что должен сделать человек перед выходом из дома – это позвать ангела с собой в дорогу. А для этого, прежде чем переступить порог квартиры, стоит обратиться к правому плечу.

При этом немаловажно иметь при себе брелок или изображение на телефоне крохотного ангела хранителя. Для чего? Все для того, чтобы помимо фразы "ангел мой, иди за мной", перед выходом вы могли глянуть на картинку или сжимать в руке талисман. Эксперты говорят, что тогда эффект усиливается.

Но это еще не все. О том, кто сидит у вас на левом плече, то есть о недоброй силе, поселившейся на левом плече, забывать так же не стоит.

Эзотерики отмечают, что бесы бывают полезны в тех случаях, когда человек попадает в перепалки или неожиданные конфликты. В этом случае тёмная сила выстраивает некий барьер. Поэтому отразить негатив поможет именно чёрт.

Заговор на удачу перед выходом из дома

Куда бы вы не держали свой путь, удача всегда вам понадобится.

Если хотите, чтобы все сложилось отлично, читайте этот заговор перед каждым выходом из дому, вслух, шепотом или про себя – не важно, но обязательно наизусть.

При этом, перед самым выходом из дома встаньте лицом на восток, руки сложите чашечкой перед собой, чтобы ладони вверх смотрели, как будто небу чашечку из ладоней подставляете. Глядя прямо перед собой, произнесите заговор.

Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, выйду за ворота, пойду, куда охота, в ту сторону, куда Бог велит, куда Богородица направляет, где все пути-дороги мои ангелы охраняют. С пути-дороги не собьюсь, с бедою не столкнусь, домой с удачею вернусь. Аминь.

Что делать, если пришлось вернуться домой

Говорят, что возвращаться - плохая примета. Но фраза это не пустая. А все потому, что издавна известно - если ты вернулся в неурочное время, то побеспокоил домового, который после этого вполне может навредить.

И вот тут нужен защитный ритуал. Говорить в этом случае ничего не нужно. Все гораздо проще – если уж довелось вернуться домой, то следует посмотреть на себя в зеркало. Таким образом, по мнению экспертов, зло останавливается. Теперь все будет хорошо.

Кстати, в этом простом ритуале много смысла. Когда человек останавливается на секунду перед выходом из квартиры у зеркала – он обретает гармонию, успокаивается и настраивается на хороший лад. Такой ритуал следует выполнять особенно в тех случаях, если предстоит дальняя дорога. А еще полезно сесть на дорожку – присев, вы "убьете" всякое зло, которое скопилось вокруг, и все будет хорошо.

Читайте такжеКто бы мог подумать: эти статуэтки и сувениры несут беду в домНапомним, ранее сообщалось, сглазом обычно называют неожиданную неудачу, когда вдруг случается что-то непредвиденное и нехорошее в ходе привычной работы. Например, внезапно ломается любимая вещь, уменьшается заработок — это все признаки сглаза.

Более того, сглаз влияет на поведение и самочувствие человека – человек может все "разрушить" вокруг.

При этом эзотерики подчёркивают, что сглаз относится к самым слабым магическим воздействиям — наложить его можно даже случайно.