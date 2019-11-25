Венец безбрачия – чушь собачья: ведьма Сибири раскрыла правду

Венец безбрачия - выдуманный диагноз, убеждена ведьма / Instagram

Так устроен человек, что он любит искать причину собственных проблем во всем и во всех, только не в себе. Дошло до того, что в случае, если девушка не может выйти замуж и долго ищет себе подходящего мужчину, на ней ставят клеймо – венец безбрачия. Так легко и просто. И удобно всем.

При этом появилось много "знахарей", которые потом этот венец безбрачия снимают – правда, уже за деньги.

Вполне естественно, что диагноз "венец безбрачия" прижился в нашем обществе, ведь издавна тянутся в наши дни страшилки о старых девах. Якобы быть старой девой — это ужасное наказание, а виновата была какую-нибудь местная ведьма, которая прокляла род. А проклинали род, если кто-то из женщин когда-то увел мужчину из семьи и это привело к смерти брошенной им предыдущей возлюбленной.

Более того, якобы в случае, если брошенная женщина в итоге с горя совершила суицид, то венец безбрачия уж точно был обеспечен одной из дочерей разлучницы, которая из-за поступка матери всю свою жизнь вынуждена была провести в одиночестве.

В то же время сильнейшая ведьма Сибири говорит, что не стоит наговаривать на себя и приписывать себе диагнозы, которых просто нет в природе.

Венец безбрачия – чушь собачья

Елена Голунова настаивает, что не стоит объяснять "венцом безбрачия" проблемы в личной жизни, даже если вам об этом кто-то сказал или в этом убедил.

При этом ведьма уточнила, что на самом деле "венец безбрачия" - очень редкое явление, и встречается лишь у одного из 10 тысяч человек. В остальных случаях "венец безбрачия – чушь собачья".

Чтобы окончательно развеять миф об этой "болезни", Голунова заявила о том, что проблемы в любовной сфере возникают из-за того, что многие не могут встретить человека, который предначертан им судьбой.

"Эта путаница происходит из-за того, что некоторые пытаются слишком идеализировать как партнера, так и отношения, либо выбирают тех, кто им просто не подходит. Также не стоит забывать о том, что "сидя на диване любовь не найти", - объяснила колдунья.

Незаконченные отношения и новая связь

Голунова также объяснила еще один провал в личной жизни, который просто не имеет перспектив. Оказывается, не получится крепкого союза с тем, кто имел незаконченные отношения - подобная связь заранее запрограммирована на дальнейшие проблемы.

Так, например, после этого замужние дамы разводятся, а незамужние не смогут еще долго обрести своё счастье и обручиться с мужчиной.

"И, на самом деле, причин может быть миллион, но венец безбрачия – редкостное и сложное явление" – высказалась экстрасенс.

Резюмируя, экстрасенс добавила, что если человек верит в венец безбрачия, а еще хуже – говорит об этом вслух, тогда он притягивает в свою жизнь кучу негативной энергетики, способной изрядно подпортить жизнь и отношения с противоположным полом, передает Владтайм.

Венец безбрачия "своими руками"

И еще. Очень многое в жизни зависит от того, что сама женщина думает о мужчинах и как о них говорит. Если в семье так заведено, что мама или бабушка внушали маленькой девочке, что мужчина – это зло, вряд ли девушка сможет без помощи хорошего психолога построить красивые отношения с мужчиной.

Порой девушка не может забыть первую любовь, долго из памяти и сердца не выбрасывает былые чувства и воспоминания, которые, на самом деле, отравляют ее жизнь, в результате чего она не видит никого вокруг, и подсознательно избегает отношений.

Запомните, в жизни важно уметь ставить точку, и не бояться меняться.

Контрольный выстрел - молитва против "венца безбрачия"

Если все же вам кажется, что над вами завис "венец безбрачия", и печать одиночества отравляет вам жизнь, помолитесь.

Например, молитва Николаю Угоднику. Ее следует читать вслух 40 дней подряд. Для начала следует искренне попросить Николая чудотворца найти свою второю половинку, рассказать, какой она должна быть, какими качествами обладать, как будет выглядеть. Максимально детально нужно рассказать святому Николаю о том, какую семейную жизнь хотелось бы видеть в дальнейшем. После надо помолиться и попросить его о Божьей милости. Слова молитвы от одиночества Николаю угоднику:

"Святой Божий угодник, великий Николай Чудотворец! Взываю к тебе, заступнику угнетенных, защитнику слабых, помощнику просящих! Услышь мое сердечное воззвание к тебе, прими молебные слова, возносимые в минуту душевной тяжести! Помоги мне, рабе (-у) Господней (-ему), избавиться от уныния одиночества! Пусть искренняя молитва будет свидетельством моей веры и упования на тебя, святой отче Николаю. Дни мои исполнены грустью и печалью. Одиночество червем точит сердце, спаси рабу (-а) Божью (-его)! Ходатайствуй пред всевышним, святитель, чтобы послал он мне родственную душу. Пусть словами моими и прошением твоим обо мне дарует Господь мне семейную радость, чтобы остаток жизни земной прожить в благочестивом браке вместе с супругом (- ой). Святой Николай Чудотворец, самая сильная молитва произносится мною с искренними чувствами, на тебя бо уповаю и на Господа нашего. Ты помогаешь страждущим, избавь и меня, рабу (-а) Божью (-его), от страданий опустошенности. Яви чудо, коих несть числа ты сотворил при жизни и после нее! Наполни сердце ое семейным счастьем. Во славу Троицы святой и Богородицы! Аминь, аминь, аминь!".

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