"Бессмысленная": Комаровский развеял миф о "бабушкином" источнике кальция

Евгений Комаровский / УНИАН

Доктор Евгений Комаровский развенчал миф о популярном среди бабушек источнике кальция. Так, он рассказал, можно ли употреблять перемолотую яичную скорлупу.

По его словам, кальций усваивается кишечником в виде растворимой соли.

"Она может быть и безопасная, но и бессмысленная. Для того, чтобы кальций поступил в обмен веществ он должен поступить в кишечник в виде растворимой соли. Попробуйте растворить ту самую яичную скорлупу, которую вы предварительно измельчили", - написал Комаровский в своем Instagram-аккаунте.

При этом он указал, что кальций в яичной скорлупе находится в виде нерастворимой соли, поэтому ее употребление бессмысленно. В то еж время, он отметил, что при необходимости ребенку можно давать глюконат или карбонат кальция.

Напомним, что ранее педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развенчал популярные мифы об антибиотиках.