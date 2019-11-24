"Бессмысленная": Комаровский развеял миф о "бабушкином" источнике кальция

Врач уверен, что прием данного продукта не несет никакой пользы.
Доктор Евгений Комаровский развенчал миф о популярном среди бабушек источнике кальция. Так, он рассказал, можно ли употреблять перемолотую яичную скорлупу.
По его словам, кальций усваивается кишечником в виде растворимой соли.
"Она может быть и безопасная, но и бессмысленная. Для того, чтобы кальций поступил в обмен веществ он должен поступить в кишечник в виде растворимой соли. Попробуйте растворить ту самую яичную скорлупу, которую вы предварительно измельчили", - написал Комаровский в своем Instagram-аккаунте.
При этом он указал, что кальций в яичной скорлупе находится в виде нерастворимой соли, поэтому ее употребление бессмысленно. В то еж время, он отметил, что при необходимости ребенку можно давать глюконат или карбонат кальция.
Вопрос: ⠀ Можно ли в качестве источника кальция есть перемолотую яичную скорлупу? Безопасна ли она, если была предварительно отварена? ⠀ Ответ: ⠀ Она может быть и безопасная, но и бессмысленная. Для того, чтобы кальций поступил в обмен веществ он должен поступить в кишечник в виде растворимой соли. Попробуйте растворить ту самую яичную скорлупу, которую вы предварительно измельчили. Короче говоря, в яичной скорлупе кальций находится в виде нерастворимой соли, поэтому это бессмысленно, чтобы вы с этим не делали. Зачем? Чтобы выпендриться, извините, чтобы быть оригинальными? ⠀ Для того, чтобы ребенок получил кальций есть прекрасные, эффективные, дешевые препараты, обычный глюконат кальция, карбонат кальция, короче говоря, огромное количество препаратов кальция. Про это и в книге лекарства, и специальное видео о препаратах кальция в "Школе доктора Комаровского". Изучайте. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #кальций #яйца
Напомним, что ранее педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развенчал популярные мифы об антибиотиках.