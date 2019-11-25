Определен самый полезный кофе для мужчин

Ученые назвали кофе, который помогает улучшать кровообращение у мужчин, а также защищает их организм от онкологии простаты.
Тема кофе до сих пор не раскрыта. Ежедневно ученые всего мира радуют и огорчают мир очередным открытием об излюбленном напитке миллионов – кофе.
На сей раз ученые провели интересное исследование, в результате которого назвали самый полезный кофе для мужчин.
В частности, эксперты решили изучить все полезные свойства кофе, который готовится по-итальянски.
Так вот, исследование помогло установить, что кофе по-итальянски помогает улучшать кровообращение у мужчин, а также защищает их организм от онкологии простаты.
К слову, в эксперименте приняли участие более двухсот респондентов, у которых стояла задача употреблять не менее 3 чашек кофе в сутки.
Оказалось, что участники, которые систематически употребляли кофе, имели более низкую вероятность развития злокачественных опухолей. Разница составила примерно 53 процента, пишут росСМИ.
Правда, ученые говорят, что употреблять кофе не стоит в том случае, если представитель сильного пола регулярно налегает на спиртные напитки, потому что можно заполучить массу проблем со здоровьем, начиная от повышенного артериального давления и заканчивая инфарктом.
Кофе по-итальянски рецепт
Ингредиенты на 1 порцию:
1 чашка готового кофе,
20 мл ликера Амаретто,
20 мл ликера Самбука (анисовый ликер),
взбитые сливки по вкусу.
Как приготовить:
Для приготовления кофе по-итальянски смешайте ликеры, долейте кофе и сверху положите взбитые сливки.
Читайте такжеСтал известен симптом "ломки" от кофеНапомним, ранее сообщалось, особо опасен кофе натощак для гипертоников и людей с желчекаменной болезнью.
"Любитель кофе должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", – предупредила гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Порция утреннего кофе натощак может грозить гипертоникам развитием инфаркта или инсульта. По словам Бадалян, кофе рекомендуется пить людям с пониженным давлением, так как напиток способен его повышать до нужной отметки.