Мокрое дело: эксперты рассказали, как правильно и легко заниматься сексом в ванной

Секс. Иллюстративное фото / https://etcetera.media

Всем парам, которые хотят, чтобы секс в душе влажным приключением, а не мокрым расстройством, должны соблюдать несколько простых правил.

Соответствующее сообщение опубликовал журнал Максим, предварительно опросив экспертов.

Правило №1. Подготовь место для секса. Логично, что ванная/душевая (как и любое другое помещение), будет выглядеть гораздо уютнее и наряднее, если мужчина заранее проведет в комнате генеральную уборку и расставишь свечи. Партнерша точно оценит.

Правило №2. Используй во время секса мыло.Причем именно твердое мыло, а не жидкое или гель. Они за счет содержания большого количества масел будут уменьшать чувствительность тела, а вот мыло, наоборот, повысит.

Правило №3. Время для оральных приключений.В ванной, как и в постели, должно быть место предварительным ласкам. К примеру, оральным. Попросите партнершу одной рукой опереться на смеситель, а другой о душевую кабину и - по возможности - приподнять ногу. Партнеру же следует опуститься на колени (ну и показать свои языковые умения).

Напомним, ранее медики рассказали, почему анальный секс полезен. До этого в Сети появились женские советы по крутому оральному сексу.