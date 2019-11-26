Мозоли в интересном месте: ученые выяснили, сколько секса нужно людям

Любовные связи. Иллюстративное фото / Сонник Энигма

Самое правильное количество бывших сексуальных партнеров - и для мужчин, и для женщин - ровно десять.

К такому выводу пришли ученые из Университета Лидса (Великобритания) после того, как провели опрос на популярном сайте знакомств IllicitEncounters.

Главный вопрос звучал так: сколько должно быть в прошлом любовников/любовниц у вашего новоиспеченного партнера/партнерши. Большая часть участвовавших в опросе (38% мужчин и 37% женщин) назвала число от восьми до двенадцати. Однако, благодаря дальнейших вопросам, выяснилось, что, если количество прошлых связей превышает десять, окружающие назовут такого человека неразборчивым.

Интересно, что если у человека в прошлом было меньше десяти связей, то его, скорее всего, сочтут неопытным в интимном плане.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз. До этого эксперты назвали плюсы и минусы анального секса.