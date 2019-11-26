  1. Главная
  3. Здоровье

Обязанности домашнего кота: эзотерик объяснил, почему коты не лодыри

26 ноября 2019, 06:42

Если кот отлично выполняет свою работу, то и в жилище все хорошо.

Названы обязанности домашнего кота
Названы обязанности домашнего кота / Instagram

Издавна люди верят в то, что кот в доме – не только пушистый друг, но и защитник от разных магических воздействий. 

Несмотря на то, что кот – животное, которое живет само по себе, в отличии от собаки, к примеру, но связь у кота с хозяевами очень сильная.

При этом у кота есть свои обязанности в доме, он не лодырь, и если кот отлично выполняет свою работу, то и в жилище все хорошо, убежден эзотерик Василий Нименчук.

Обязанности домашнего кота: мурлыкать и мяукать

По словам эзотерика, если у кота хорошие доверительные отношения с хозяином дома, тогда кот будет выполнять свои обязанности, как полагается.

В частности, эзотерик обратил внимание на то, тот кошки мурчат только если рядом человек – коты не мурчат в "кошачьей компании".

Так вот, кот использует мурлыканье для защиты своего любимого хозяина — вот защищает хозяина от плохих снов, иногда от внешних шумов и раздражителей. Подобный способ, считает эзотерик Нименчук, используется и при мяуканье — кот изгоняет нечисть из дома, воздействуя на них с помощью звуков.

Если кот разбил цветочный горшок

Если кошки прыгает на цветочные горшки, роют землю или разбрасывает вещи по столу или полу, есть повод задуматься. Эзотерик говорит, что коты способны заметить энергетические линии, и отчетливо чувствуют, когда они разрушаются. Так вот, учуяв неладное, кот суетится, как бы пытаясь исправить ситуацию и энергетические линии.

Проще говоря, если кот напакостил, нужно убрать в доме – не как следствие, а в связи с тем, что в доме плохая энергетика.

Кстати, эзотерик обратил внимание на то, что кот выполняет свои обязанности только там, где у него гармония в отношениях с хозяином доме.

Если кот трется о ноги

Коты – настоящие генераторы положительной энергетики, которая распространяется не только на прямого хозяина, но и на всю его семью. И если вдруг ваш кот трется о ваши ноги, то он не просто жаждет вашего внимания, но еще и делится с вами положительной энергетикой.

Эзотерик говорит, что если в такой момент оттолкнуть кошку, то вы откажитесь от этого позитивного энергетического заряда, и в следующий раз животное не будет столь благосклонно к вам.

Кошка – защита от порчи и сглаза

Кот, магия и мистика - тесно связаны. В то же время присутствие кошки поможет вам защититься от порчи и сглаза. Для этого достаточно в минуты опасности взять в руки питомца, и погладить его левой рукой по загривку, отметил эксперт. Это позволит наладить мощную энергетическую связь с кошкой и воспользоваться ее силой для защиты от негативных сил. Именно поэтому кот в доме - это много пользы, ведь кот - настоящий защитник.

Читайте такжеНовый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздникаНапомним, ранее сообщалось, когда в доме и квартире энергетика позитивная, тогда и ссоры – редкость, и неприятности обходят стороной.

А энергетику в доме создают вещи, которые вы или ваши родственники в нем расставляете. При этом важно знать, что есть вещи – вампиры, которые высасывают из людей все, что называется, соки и силы. Для того, чтобы избавиться от упадка сил, стоит провести ревизию дома.

обязанности энергетика магия мистика порча сглаз коты эзотерик
Сейчас вы просматриваете новость «Обязанности домашнего кота: эзотерик объяснил, почему коты не лодыри». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:31
"Хочешь обос*аться?!" В Одессе сотрудница полиции кидалась на прохожих и угрожала удостоверением
07:18
Главная проблема всех президентов Украины мнение
07:11
Политолог объяснил, как украинцы обломали планы Путина
06:58
Все еще на коне: почему не падает рейтинг Зеленского мнение
06:56
Украинский скандал: в США обнародуют документы о приостановлении военной помощи Киеву
06:42
Обязанности домашнего кота: эзотерик объяснил, почему коты не лодыри
06:35
Скандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки Зодиака
06:12
Сериал Сидоренки-Сидоренки 35 и 36 серия смотреть онлайн 26-11-2019 Видео
05:42
Макияж на Новый год 2020: много блесток, акцент на глаза и золотые губы Фото
05:27
Маникюр зима 2020: самый красивый зеленый маникюр на Новый года 2020 - фото Фото
05:05
Порошенко рассказал, о чем говорил на встречах с адвокатом Трампа
04:50
Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды Видео
04:10
Посол Германии рассказала, как будет запускаться "формула Штайнмайера"
03:43
"Идите уже НХ": Портнов высказался о расследовании "дел Майдана"
03:18
Глава Минкульта рассказал о функциях омбудсмена по вопросам информации
02:50
Мокрое дело: эксперты рассказали, как правильно и легко заниматься сексом в ванной
02:23
Хотела замуж: украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина
02:13
Единственный сценарий: политолог рассказал, как Украине вернуть аннексированный Крым
01:45
В Киеве найден мертвым почти голый мужчина, опубликованы фото с места ЧП Фото
01:21
Мозоли в интересном месте: ученые выяснили, сколько секса нужно людям
01:02
"Чудо занималось фекалиями": экс-патрон "ДНР" рассказал о достижениях "мэра всея Горловки" Матюхи Видео
00:39
Почему нельзя, чтобы собака выла: приметы и заговор
00:19
26 ноября – какой сегодня праздник: приметы в День Иоанна Златоуста Видео
00:04
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
25 ноября, понедельник
23:55
Когда курс доллара может "скакнуть": аналитики дали прогноз
23:34
Глава Национальной службы здоровья Украины подал в отставку и раскрыл причину
23:00
Ортис: Уайлдер нокаутирует Фьюри
22:50
"За взятие унитаза": в Киеве едко потроллили военно-морские силы России Фото Видео
22:22
Ожесточенная борьба и восхищение: что прочит гороскоп на новолуние 2019
22:19
"Основной конфликт": СМИ узнали, когда и почему возможна отставка Кабмина
22:03
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: что обсуждали
21:49
"Держать кулаки": Зеленский прокомментировал жуткое ДТП с Кулебой и детьми Видео
21:31
"Добились прогресса": глава миссии МВФ сделал заявление по Украине
21:02
Астролог сказала, когда в 2020 можно кардинально изменить судьбу
21:00
"Дожали": Зеленский поделился надеждами на саммит "нормандской четверки" Видео
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 33 и 34 серия смотреть онлайн 25-11-2019 Видео
20:27
"Зависят от Украины": обиженный Медведев спихнул проблемы с ЕС на Киев
20:06
Зеленский рассказал о новом "похудении" Слуги народа Видео
20:05
"Я - менеджер уровня Реала" - "Это клоун": словестная война экс-вице-президента Карпат с Федецким и Вацко
19:46
Уполномоченная езда на красный, или Главный вывод из аварии с Кулебой мнение
19:08
"Обратимся к РФ": Зеленский рассказал о судьбе украденного с кораблей оборудования Видео
19:06
Реал - ПСЖ: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
19:04
"Абсолютная ложь": у Ротару "размазали" жесткие обвинения российского чиновника Видео
18:40
Жители Киева будут платить за воду еще больше: названы цифры
18:37
"Украина превосходит Россию": легенда Динамо жестко ответил восточным соседям
18:17
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
18:07
"Есть риск": в Минэкономике рассказали об остановке транзита газа РФ
17:38
До 15 тысяч зеленых: в Укроборонпроме повысят зарплаты
17:16
Убийство Екатерины Гандзюк: суд расщедрился и уменьшил Мангеру размер залога Видео
17:14
В Генштабе ВСУ оценили вероятность открытого нападения России на Украину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять