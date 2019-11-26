Обязанности домашнего кота: эзотерик объяснил, почему коты не лодыри

Названы обязанности домашнего кота / Instagram

Издавна люди верят в то, что кот в доме – не только пушистый друг, но и защитник от разных магических воздействий.

Несмотря на то, что кот – животное, которое живет само по себе, в отличии от собаки, к примеру, но связь у кота с хозяевами очень сильная.

При этом у кота есть свои обязанности в доме, он не лодырь, и если кот отлично выполняет свою работу, то и в жилище все хорошо, убежден эзотерик Василий Нименчук.

Обязанности домашнего кота: мурлыкать и мяукать

По словам эзотерика, если у кота хорошие доверительные отношения с хозяином дома, тогда кот будет выполнять свои обязанности, как полагается.

В частности, эзотерик обратил внимание на то, тот кошки мурчат только если рядом человек – коты не мурчат в "кошачьей компании".

Так вот, кот использует мурлыканье для защиты своего любимого хозяина — вот защищает хозяина от плохих снов, иногда от внешних шумов и раздражителей. Подобный способ, считает эзотерик Нименчук, используется и при мяуканье — кот изгоняет нечисть из дома, воздействуя на них с помощью звуков.

Если кот разбил цветочный горшок

Если кошки прыгает на цветочные горшки, роют землю или разбрасывает вещи по столу или полу, есть повод задуматься. Эзотерик говорит, что коты способны заметить энергетические линии, и отчетливо чувствуют, когда они разрушаются. Так вот, учуяв неладное, кот суетится, как бы пытаясь исправить ситуацию и энергетические линии.

Проще говоря, если кот напакостил, нужно убрать в доме – не как следствие, а в связи с тем, что в доме плохая энергетика.

Кстати, эзотерик обратил внимание на то, что кот выполняет свои обязанности только там, где у него гармония в отношениях с хозяином доме.

Если кот трется о ноги

Коты – настоящие генераторы положительной энергетики, которая распространяется не только на прямого хозяина, но и на всю его семью. И если вдруг ваш кот трется о ваши ноги, то он не просто жаждет вашего внимания, но еще и делится с вами положительной энергетикой.

Эзотерик говорит, что если в такой момент оттолкнуть кошку, то вы откажитесь от этого позитивного энергетического заряда, и в следующий раз животное не будет столь благосклонно к вам.

Кошка – защита от порчи и сглаза

Кот, магия и мистика - тесно связаны. В то же время присутствие кошки поможет вам защититься от порчи и сглаза. Для этого достаточно в минуты опасности взять в руки питомца, и погладить его левой рукой по загривку, отметил эксперт. Это позволит наладить мощную энергетическую связь с кошкой и воспользоваться ее силой для защиты от негативных сил. Именно поэтому кот в доме - это много пользы, ведь кот - настоящий защитник.

Читайте такжеНовый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздникаНапомним, ранее сообщалось, когда в доме и квартире энергетика позитивная, тогда и ссоры – редкость, и неприятности обходят стороной.

А энергетику в доме создают вещи, которые вы или ваши родственники в нем расставляете. При этом важно знать, что есть вещи – вампиры, которые высасывают из людей все, что называется, соки и силы. Для того, чтобы избавиться от упадка сил, стоит провести ревизию дома.