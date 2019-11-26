Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Мандарины - неотъемлемая часть новогодних праздников / 1zoom.ru

В холодную пору году, а особенно в период новогодних праздников, мандарины есть фактически в каждом доме, однако злоупотреблять ими не стоит – мандарины могут принести как пользу, так и вред. Медики назвали безопасное для здоровья количество мандаринов, которое можно съедать в день.

Мандарины очень полезны – они выводят токсины, повышают иммунитет и улучшают настроение. Кроме того, зимой организму не хватает витаминов, которые можно получить из фрукта, богатого витамином С. Однако, чтобы не навредить здоровью, можно съедать четыре мандарина ежедневно.

"Средняя суточная доза – 4 мандарина. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - отметили медики.

Есть мандарины лучше утром и днем до 5 часов вечера, главное - не употреблять их натощак. Также с осторожностью к поеданию этих фруктов нужно относиться тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Напомним, раннее Главред выяснил, почему мандарины и апельсины стали неотъемлемой частью празднования Нового года. Оказалось, что есть две версии – материальная и мифическая.