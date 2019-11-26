Киев накрыли ОРВИ и грипп: врачи посоветовали, как уберечься

Рост заболеваемости произошел за счет детского и взрослого населения

В Киеве за 47-ю неделю 2019 года зарегистрировано 10 тыс. 675 больных гриппом и ОРВИ, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, рост произошел за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело - 6 тыс. 770 (рост на 6,1%), взрослых - 3 тыс. 905 человек (рост на 4,7%).

В структуре заболеваемости дети составляют 63,4%, а на предыдущей неделе - 63,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 10%: 2 тыс. 882 случая, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 27% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

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"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", - информируют в КГГА.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения Киева вакцинацией против гриппа охвачены 40,5 тыс. человек.

В свою очередь, в обнародованном 20 ноября с.г. резюме Минздрава отмечалось, что интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по городу Киеву за период 11-17 ноября составил 347,4 на 100 тыс. населения, что на 54,8% меньше уровня эпидемического порога.

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Тем не менее, существуют несколько действенных рецептов, которые помогут устранить неприятные симптомы болезни:

Имбирный чай значительно повышает физический тонус, укрепляет иммунную систему и считается отличным помощником в противостоянии инфекциям.

Вдыхание фитонцидов лука и чеснока может полностью избавить от насморка, но только в первый день болезни, когда еще нет отека слизистой.

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Мед обладает антибактериальным действием, что способствует быстрому излечению при простудных заболеваниях.

Кисломолочные продукты, которыми насыщен кефир, богаты пробиотиками, которые способны уменьшать симптомы инфекционных болезней - температуру, кашель, заложенность носа.

Напомним, ранее была озвучена шокирующая цифра укринцев, которые рискуют заболеть гриппом.