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Киев накрыли ОРВИ и грипп: врачи посоветовали, как уберечься

26 ноября 2019, 09:59

Рост заболеваемости произошел за счет детского и взрослого населения.

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Рост заболеваемости произошел за счет детского и взрослого населения

В Киеве за 47-ю неделю 2019 года зарегистрировано 10 тыс. 675 больных гриппом и ОРВИ, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, рост произошел за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело - 6 тыс. 770 (рост на 6,1%), взрослых - 3 тыс. 905 человек (рост на 4,7%).

В структуре заболеваемости дети составляют 63,4%, а на предыдущей неделе - 63,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 10%: 2 тыс. 882 случая, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 27% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

Читайте такжеПневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппаВ медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализированы 128 человек, из них 119 - дети.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер", - информируют в КГГА.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения Киева вакцинацией против гриппа охвачены 40,5 тыс. человек.

В свою очередь, в обнародованном 20 ноября с.г. резюме Минздрава отмечалось, что интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по городу Киеву за период 11-17 ноября составил 347,4 на 100 тыс. населения, что на 54,8% меньше уровня эпидемического порога.

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Тем не менее, существуют несколько действенных рецептов, которые помогут устранить неприятные симптомы болезни:

Имбирный чай значительно повышает физический тонус, укрепляет иммунную систему и считается отличным помощником в противостоянии инфекциям.

Вдыхание фитонцидов лука и чеснока может полностью избавить от насморка, но только в первый день болезни, когда еще нет отека слизистой.

Читайте такжеУкраину накроет опасный штамм гриппа: медик рассказала, кто рискует заболетьОблегчить симптомы уже начавшегося заболевания витамину С вполне под силу. В этом случае лучшим рецептом станет обычный иалиновый чай

Мед обладает антибактериальным действием, что способствует быстрому излечению при простудных заболеваниях.

Кисломолочные продукты, которыми насыщен кефир, богаты пробиотиками, которые способны уменьшать симптомы инфекционных болезней - температуру, кашель, заложенность носа.

Напомним, ранее была озвучена шокирующая цифра укринцев, которые рискуют заболеть гриппом.

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