Назван самый вредный завтрак

Яичница с тостами и беконом - отличный выбор для завтрака / 1zoom.ru

Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Важно, чтобы он был полезным и питательным, поэтому необходимо внимательно относиться к тому, что вы кладете себе в тарелку по утрам. Диетолог из Австралии Сьюзан Барелл рассказала, что полезно есть на завтрак, а каких продуктов стоит избегать.

Самый вредный завтрак, по мнению эксперта, это пита. В этих лепешках содержится слишком много углеводов, которые вызывают повышение уровня сахара в крови. Так, в 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов, передает 7news.

Еще один неудачный вариант утреннего приема пищи - сладкие хрустящие хлопья, так как в них очень мало пищевых волокон, которые не могут насытить человека надолго. Особенно вредны сладкие хлопья для детей. Таким образом, у них вырабатывается привычка есть сладкое по утрам. В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара – подсластить их можно, добавив немного меда или ягод.

По словам Барелл, хороший выбор для завтрака – это тосты с яичницей, овощами и беконом. При этом хлеб нужно выбирать цельнозерновой, так как в беконе содержится много жира.

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Напомним, овсянка - популярный вариант завтрака. Варить овсянку можно на молоке или воде, добавлять сухофрукты и орехи, а можно есть и просто "пустую" кашу. Однако, при всех своих полезных свойствах, овсяная каша далеко не идеальна, поэтому и выбирать, и готовить овсянку нужно по определенным правилам.