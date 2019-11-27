Работа с глубиной: советы по качественному горловому оральному сексу

Минет. Иллюстративное фото / svadba1000

Вряд ли в нынешнем, весьма раскованном обществе, есть много девушек/женщин которых их партнеры не просили бы о горловом минете — невзирая на рвотный рефлекс.

Однако, как сообщают опрошенные порталом Лайфхакер сексологи, овладеть искусством глубокой глотки может любая желающая.

Совет №1. "Во всем нужна сноровка, упорство, тренировка". Готовиться к глубокому минету нужно необязательно на мужчине. Сперва лучше взять качественный фаллоимитатор, надежно прикрепить его к столу и приступать к тренировке.

Читайте такжеЭксперты разнесли три самых стойких мифа о минетеСовет №2. Озаботиться безопасностью. Здесь сначала нужно запастись оральной смазкой на водной основе. Потому как слюны вряд ли хватит. И из-за этого во время горлового минета может появиться дискомфорт.

Совет №3. Соблюдать гигиену. Нужно, что бы мужчина и вымылся сам, и помыл своего "дружка". Неприятный запах во время минета легко усиливает рвотные позывы. И об удовольствии от процесса уже стоит вовсе забыть.

Напомним, ранее в Сети опубликовали женские советы по крутому оральному сексу. До этого Главред обнародовал топ-3 совета для шикарного орального секса.