Разливая семя: эксперт рассказала, как женщины относятся к сперме на коже

Сперма. Иллюстративное фото / lux.fm

Несмотря на то, что порнофильмы воспитывают в мужчинах дрянной стереотип - мол, все женщины обожают, когда им кончают на лицо и прочие части кожи.

О том, как реально относятся женщины к спермовыстрелам на себя, порталу Mhealth рассказала секс-колумнистка Арина Винтовкина.

№1. Кончать даме выше шеи без спросу — очень невежливо. Причем лицо чаще всего "проблемная" область - даже для тех, кто не против дождя из спермы на остальное тело.

№2. Скорее всего, дамы попросят и убедительно мужчин, не попадать им спермой на волосы, уши и глаза. В общем, нужно быть своего рода снайпером - тщательно просчитывать траекторию и получше целиться.

№3. Не стоит ожидать, что девушка, которой мужчина кончил на лицо, немедленно станет, как актриса из порно, начнет со вкусом облизываться и жадно говорить: "Да, да, спасибо за сперму для сучки".

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