Комаровский назвал пять правил здорового образа жизни

Нужно каждый день заниматься спортом, посоветовал педиатр.
Педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский сообщил, что есть пять правил здорового образа жизни.
Одно из правил ЗОЖа - нужно пить больше воды, поделился эксперт в Instagram.
Также медик посоветовал найти замену бутербродам.
Правила здорового образа жизни от Комаровского:
- Заменить бутерброд чем-нибудь более полезным;
- Не включать телевизор и компьютер, а поиграть на улице;
- Ежедневно заниматься спортом;
- Есть больше овощей и фруктов.
Напомним, в Гарвардской школе общественного здравоохранения создана "тарелка здорового питания" - эксперты разделили тарелку на четыре части и посоветовали, что должно быть в меню для соблюдения ЗОЖ.