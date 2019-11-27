Комаровский назвал пять правил здорового образа жизни

Есть ряд правил ЗОЖа, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский сообщил, что есть пять правил здорового образа жизни.

Одно из правил ЗОЖа - нужно пить больше воды, поделился эксперт в Instagram.

Также медик посоветовал найти замену бутербродам.

Правила здорового образа жизни от Комаровского:

Заменить бутерброд чем-нибудь более полезным;

Не включать телевизор и компьютер, а поиграть на улице;

Ежедневно заниматься спортом;

Есть больше овощей и фруктов.

Напомним, в Гарвардской школе общественного здравоохранения создана "тарелка здорового питания" - эксперты разделили тарелку на четыре части и посоветовали, что должно быть в меню для соблюдения ЗОЖ.