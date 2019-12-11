Средиземноморская диета: главные правила и меню на неделю

Составлено меню на неделю по средиземноморской диете / Скриншот

Средиземноморская диета: история

Термин средиземноморская диета был введен американскими учеными Анселом и Маргарет Кейс в 1950-х годах.

Такая диета основывается на рационе жителей стран Средиземноморья - ученые выяснили, что благодаря своеобразному питанию в этих государствах люди дольше живут и меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Средиземноморская диета имеет простые принципы и правила, подходит для людей, которые хотят поправить здоровье и сбросить лишний вес.

Такой тип питания не подойдет тем, кто хочет быстро избавиться от лишнего веса - вес постепенно будет приходить в норму и, как следствие, сброшенные килограммы не свалятся снова как снег на голову.

Главный фактор, который может помешать придерживаться такого типа питания - лень. Средиземноморская диета зимой не противопоказана, но будет дороже обходиться, чем летом.

Диета средиземноморская - главные принципы и правила:

Диета не заканчивается соблюдением правильного питания - обязательно нужно быть физически активными, минимальная нагрузка - получасовая прогулка;

В рационе должно быть много овощей и несладких фруктов, и небольшое количество жирных продуктов;

Количество соли сводится к минимуму благодаря потреблению продуктов, в которых содержится натрий (сыры). В блюда добавляют разные травы;

Необходимо пить достаточное количество чистой воды.

Средиземноморская диета - список продуктов, употребление которых необходимо ограничить:

Простые углеводы, в частности, сладости (допустимы одни раз в неделю);

Нежирное красное мясо (не более одного раза в неделю);

Яйца (два-четыре в неделю);

Картофель;

Сладкие фрукты;

Твердые сыры советуют заменить менее жирными видами сыра - творожный сыр или моцарелла;

Цельное молоко;

Творог.

Диета средиземноморская - что категорически нельзя:

Очень жирное;

Острое;

Алкоголь (исключение - вино, но не больше одного бокала в день).

Средиземноморская диета - список продуктов, которые должны быть в рационе каждый день:

Сложные углеводы, например, разные крупы (гречка, булгур, рис, овсянка), цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы;

Овощи;

Фрукты и сухофрукты;

Оливковое масло;

Орехи и семечки;

Кисломолочка и сыры.

Диета средиземноморская - что можно есть почти каждый день:

До шести раз в неделю можно есть рыбу и морепродукты, курятину, индейку, кролика.

Средиземноморская диета: пирамида питания

/ Скриншот с my-diet.ru

Средиземноморская диета - меню на неделю и рецепты

Cредиземноморская диета - меню на завтраки:

Овсянка с сухофруктами, медом и йогуртом;

Рисовая каша с фруктами и орехами;

Два куриных яйца, сваренных вкрутую или всмятку, и хлеб, намазанный творожным сыром;

Запеканка с йогуртом, фруктами и орехами;

Овсянка с сухофруктами, медом и орехами, хлеб с сыром;

Сырники с йогуртом, сухофруктами и орехами, хлеб, намазанный творожным сыром;

Омлет из двух яиц с луком, оливки.

Средиземноморская диета - меню на обеды и рецепты:

Куриное филе, запеченное с овощами и сыром, и макароны;

Скумбрия, запеченная с лимоном, запеченный картофель с сыром и травами, порванные листья салата, взбрызнутые оливковым маслом и посыпанные травами;

Мидии, тушеные в йогурте, с макаронами и морской капустой, взбрызнутой оливковым маслом;

Запеченное мясо индейки, гречка, приготовленные на пару овощи, взбрызнутые оливковым маслом и посыпанные травами и измельченными орехами;

Тушеное мясо кролика с булгуром и салатом из овощей и сыра, взбрызнутым оливковым маслом;

Телятина, тушенная с луком и помидорами с порванными листьями салата, взбрызнутыми оливковым маслом, и посыпанными натертым сыром и измельченными орехами;

Морепродукты, тушеные в йогурте, с натертым сыром и с рисом и морской капустой, взбрызнутой оливковым маслом.

Средиземноморская диета - меню на ужины и рецепты:

Овощи и рыба, приготовленные на пару;

Винегрет, заправленный оливковым маслом, и запеченное мясо индейки;

Натертая отварная свекла с натертым чесноком и небольшим количеством оливкового масла с отварной курятиной;

Простой морской салат - порванные листья салата и морепродукты, например, мидии, кальмары и бэби-осьминоги;

Рыба, запеченная с овощами;

Овощи, приготовленные на пару, с запеченной курятиной;

Кефир и творог, политый небольшим количеством меда.

В рацион можно добавить разные фрукты, например, яблоки и апельсины, помело, грейпфрут.

Средиземноморская диета, отзывы экспертов

"…Одна из немногих диет, не имеющих особых ограничений, подходит даже для постоянного питания. Только не стоит ждать слишком быстрого результата, зато он будет устойчив, и без вреда для здоровья", - рассказала Комсомольской правде диетолог, тренер по питанию Дилара Ахметова.

"…есть диета, хотя скорее образ жизни, который доказал свою эффективность во многих исследованиях: это средиземноморская диета", - считает диетолог Альбина Комиссарова.

"Средиземноморская диета отличный вариант здорового питания и хороший способ внести здоровое разнообразие в повседневный рацион", - поделилась диетолог Виктория Кляуз.