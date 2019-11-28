Глоток приятного: эксперт рассказала, почему женщинам нужно делать минеты

Минет. Иллюстративное фото / portal-od.com/

Несмотря на то, что есть стереотип - дескать, минет обожают только мужчины, дамам такие оральные ухищрения тоже полезны.

Об этом в комментарии порталу Космо рассказал сексолог Валерия Агинская

№1. Хороший минет укрепляет отношения.

Минет - отнюдь не грязная или аморальная штука. Если вы любите человека реально, то вы любите его полностью, не размениваясь — мол, тут плохо, а тут - пристойно.

№2. Минет делает женщину хозяйкой положения. Искусно занимаясь оральным сексом, женщина легко сможет управлять возбуждением и яркостью оргазмов партнеров.

№3. Легче выпросить куннилингус в ответ.

Если вы желаете, чтобы партнер хорошо поласкал языком, то такого легче всего добиться, сделав хороший минет. Причем обустроить так, чтобы он видел - вы сами кайфуете от процесса орального секса.

Напомним, ранее Главред опубликовал топ-3 совета для шикарного орального секса. До этого эксперт рассказала, почему девушки отказываются от орального секса.