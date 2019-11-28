Поднять упавшего солдата: уролог рассказал, как решить проблемы с потенцией

Потенция / Lieman

Вряд ли найдет такой мужчина, который не желает иметь способность заниматься сексом долго и много.

Однако реальность сурова и неумолима - стрессы и образ жизни часто оставляют свой отпечаток на эректильной функции, рассказал уролог Александр Костырко в комментарии порталу МедОбоз.

Он же и привел несколько надежных способов, которые помогут избежать щекотливых ситуаций и улучшить потенцию безо всяких препаратов.

Употребление кофе

Три-четыре небольшие чашки кофе - но без добавок. Дело в том, что кофеин хорошо расширяет артерии и стимулирует приток крови к пенису.

Ежедневные тренировки

Полчаса в день физическим нагрузкам будет вполне достаточно. Они помогут повысить выносливость, укрепить сердечно-сосудистую систему и нормализовать кровоток - в том числе и к органам малого таза.

В рационе много фруктов и овощей

Чтобы не давать холестерину повышаться до опасных для здоровья показателей, каждый день мужчинам можно есть как можно больше свежих плодов – ягоды, овощей и фруктов. В них обычно много клетчатки, помогающей организму очиститься от вредного вещества.

Напомним, ранее медики рассказали, как порно влияет на потенцию. До этого врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенцию.