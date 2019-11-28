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Почему нельзя убивать паука в доме и что означает паук в офисе

28 ноября 2019, 05:59

Паук пугает многих, при этом мало кто знает, что убивать паука ни в коем случае нельзя.

Паука в доме убивать нельзя
Паука в доме убивать нельзя / Instagram

Во время уборки, или случайно, мы периодически может натолкнуться на паука в своем жилище. И, наверное, эта встреча с глазу на глаз вызывает не самые приятные эмоции. Брезгливость и страх – вот что мы можем ощущать при виде этих членистоногих.

При этом мистики говорят, что пауки считаются символами богатства и приносят только хорошие вести или, наоборот, предупреждают о бедах, неприятностях и несчастьях.

Отметим, конкретное предсказание, которое пытается сообщить паук, зависит от места и времени суток, когда его заметил в своем доме человек.

Главред узнал, почему нельзя убивать паука в доме, и как от него правильно избавиться.

Увидеть паука в доме: что это значит

Мистики говорят, что если вы заметили паука утром, то рабочий день сложится удачно, день принесет хорошие новости, а если паук спускается к глазам — нужно внимательно следить за окружением, чтобы не упустить выгоду.

Если вы заметили паука вечером, то эта встреча сулит радостные вести, если он спускается — к приобретению, поднимается — к хорошей новости.

А вот если вы наткнулись на паука в полночь, что это предостерегает о финансовых неурядицах.

Если паучка встретить дома, ползущего по направлению к человеку, то вас ждет финансовая выгода. Паук на кухне означает, что произойдут неприятности с родственниками.

Убегающий по полу паук, по словам мистиков, приносит перемены в лучшую сторону.

Паук в ванной – это намек на то, что пора выбрасывать хлам, что, в свою очередь, приведёт к позитивным переменам.

Паук на потолке – хороший знак, а если он при этом плетет паутину, то скоро исполнится ваше желание.

Если вы увидели паука на своей одежде, то в соответствии с народными приметами это может означать, что уже скоро одеяние сменится на более новое и дорогое.

Черные пауки считаются предвестниками не самых лучших событий. Считается, что если под или над кроватью черный паук сплетет паутину, то человек, спящий на этой кровати, скоро серьезно заболеет.

А если черный паук плетет паутину над супружеским ложем - возможна измена или охлаждение чувств одного из супругов.

А вот паучки с белым брюшком символизируют счастье, особенно в семейной жизни.

Почему нельзя убивать паука в доме

Мистики настаивают, что убивать паука — к потере удачи на длительный период.

При этом если паук вас сильно испугал, все же лучше его не убивать, а аккуратно вынесли на улицу и пожелать удачи — в таком случае процветание останется.

Издавна паук считался своего рода гонцом, который приносит известия человеку – хорошие или плохие. Именно поэтому вселенная старается его защитить — заберёт всю удачу у человека, обидевшего паука.

Более того, издавна говорят, что пауки защищают дом от демонов, ведьм, болезни и беды, так что, если их всех выгнать или убить, могут начаться проблемы.

Также мистики говорят, что после убийства паука человек долго и очень тяжело будет отрабатывать свою карму: через расставания с любимыми людьми, денежные и материальные потери, продолжительные болезни.

Если паука убили случайно

Если вы заметили мертвого паука или случайно убили его - ничего страшного. Плохая примета относится только к тем, кто убивает пауков нарочно.

Почему нельзя бояться паука

Не бойтесь паука. Считается, что, испугавшись паука, вы вскоре получите плохие новости. А вот при отсутствии испуга известия будут только хорошими.

Пауки и ваши желания

Если вы видите паука, то можно попробовать спросить у него об исполнении желания. Если паук поползет вверх - оно сбудется, а если вниз - вряд ли ваше желание станет явью.

Что означает паук в офисе

Если паук в офисе ползёт вверх, то ваш рабочий проект окажется успешным, вы получите денежное вознаграждение.

Если паук просто пробежал рядом, то стоит ждать делового письма.

Если паук спускается вниз, то вам могут задержать зарплату или предстоит неприятный разговор с начальством.

Если паук внезапно рухнул на рабочий стол, то у вас появятся враги и завистники, лицемерные коллеги попытаются вас подставить, выставить в невыгодном свете.

Читайте такжеПочему нельзя оставлять грязную посуду на кухне на ночь и нож на столеНапомним, ранее сообщалось, издавна люди верят в то, что кот в доме – не только пушистый друг, но и защитник от разных магических воздействий.  Несмотря на то, что кот – животное, которое живет само по себе, в отличии от собаки, к примеру, но связь у кота с хозяевами очень сильная.

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