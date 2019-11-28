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Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать

28 ноября 2019, 05:05

В Рождественский пост всю пищу животного происхождения есть нельзя.

Рождественский пост 2019 – начало, питание по дням, запреты
Рождественский пост 2019 – начало, питание по дням, запреты / 1zoom.ru

28 ноября – начало Рождественского поста.

Рождественский пост 2019 (в Украине его называют Різдвяний піст 2019, а по старинке именуют Филиппов пост 2019) – это второй великий пост в году.

Всю пищу животного происхождения (включая яйца и продукты молочные) есть нельзя. Зато в Рождественский пост есть можно хлеб и свухари без молочной начинки, сухофрукты и фрукты, каши, грибы, овощи. А по большим церковным праздникам – еще и рыбу с вином.

К слову, ближайший великий церковный праздник ожидает православных уже 4 декабря – это Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019.

Читайте такжеВеликий пост: лучшие простые постные блюдаПри этом в Рождественский пост 2019 календарь питания особый: по средам и пятницам дозволяется вкушать лишь пищу, которая не подверглась термической обработке – то есть ее не варили, не жарили, не готовили в мультиварке или духовке. Это пища невареная – свежие, моченые или сушеные овощи и фрукты.

А самый строгий день поста ожидает православных 6 января, в Рождественский Сочельник. В этот день люди верующие маковой росинки в рот не берут, пока на небе не зажжется первая свеча.

Подробнее читайте в нашем материале Рождественский пост в 2019 году: когда и что нужно знать.

Рождественский пост 2019: напутственное слово

Рождественский пост: что нельзя делать

Если одним словом – то грешить.

Ведь Рождественский пост в первую очередь призван помочь людям очистить духовно. А воздержание от животной пищи – это лишь одно из средств.

Также в Рождественский пост нельзя:

  • обвенчаться – церковь этот обряд не проводит теперь до самой Масленицы или Красной горки;
  • заниматься сексом – тут дело тонкое: если один из супругов неверующий и из-за такого запрета провоцирует ссору, то лучше обсудить вопрос с духовником и с его разрешения такой запрет будет снят;
  • лицемерить и врать (в первую очередь самому себе, от Бога-то все равно ничего не утаишь).

При этом в Рождественский пост можно проводить обряд крещения, причащаться (и чем чаще – тем лучше), поминать усопших.

Также разрешается любая работа, включая шитье, вышивание бисером и иное рукоделие – если она не мешает духовной жизни (не подменяет молитвы, поход в церковь и пр.).

питание православие Рождественский пост
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