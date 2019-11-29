Кому и в каких случаях нельзя пить кофе: диетолог дала советы

Если человека беспокоит бессонница, лучше не пить кофе, посоветовала диетолог / Reuters

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова поделилась, что кофеин лучше не употреблять подросткам и детям.

Кофеин не стоит употреблять вместе с алкоголем, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Комиссарова добавила, что кофеин лучше не употреблять, когда человек раздражителен, его беспокоят учащенное сердцебиение и бессонница.

В 1-2 кружке кофе содержится 200 мг кофеина, также кофеин есть, в частности, в энергетических напитках.

Ранее сообщалось, что выпитая натощак чашка кофе может "ударить" по желудочно-кишечному тракту. Стало известно, что пить кофе на голодный желудок особенно опасно людям, которые страдают желчекаменной болезнью и гипертонией.