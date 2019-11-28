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Рождественский пост 2019: диетолог объяснила, как правильно вклиниться

28 ноября 2019, 16:10

Перед тем, как войти в новый православный пост 2019, стоит проверить уровень витамина D, посоветовала врач.

Чтобы вклиниться в пост 2020 стоит сделать общий анализ крови, посоветовала диетолог - Рождественский пост 2019
Чтобы вклиниться в Рождественский пост 2019 стоит сделать общий анализ крови, посоветовала диетолог / 62iNFO.ru

Врач-диетолог Анна Мельничук посоветовала перед тем, как начать Рождественский пост 2019, провериться - сдать общий анализ крови.

Необходимо проверить, нет ли в организме дефицита белка или витамина D, рассказала эксперт Обозревателю.

Собеседница предупредила, что у человека с дефицитом общего белка, который придерживается поста и не ест продукты животного происхождения, может снизиться иммунитет.

"Желательно обследовать уровень витамина D до того, как вы входите в пост. Источники витамина D - печень, субпродукты, яйца. Конечно, лучший источник - солнце. Поэтому именно в зимний период это важно", - добавила медик.

Напомним, 28 ноября начался новый православный пост 2019 - Рождественский. Рождественский пост закончится в 2020 году - накануне Рождества Христова (6 января, в Сочельник). В пост 2020 нельзя употреблять в пищу мясо и птицу, молочку и яйца. Строго придерживаться всех предписаний поста обязаны только священнослужители.

пост диетолог Рождественский пост Анна Мельничук
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