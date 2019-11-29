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Дорога из коричневого кирпича: почему мужчины хотят анального секса с дамами

29 ноября 2019, 02:54

Эксперты детально пояснили, почему мужчины регулярно норовят проверить задний проход дам своим "шершавым буром"

Секс
Секс. Иллюстративное фото / tochka.net/

Согласно статистическим данным, около трети половозрелых мужчин просили и уговаривали жен/подруг попробовать анальный секс.

Портал Passion опросил сексологов и узнал, почему мужчины хотят "прочистить дымоход" своим данным.

№1. Психологические причины  

Анальный секс – это лучший способ почувствовать, что партнерша полностью подчинена власти мужчины. По крайней мере, так принято считать. Куча мужчин просто хотят поставить окончательную точку в споре на тему: "Кто в доме хозяин".

Читайте такжеВзбить шоколадный мусс: эксперт назвала топ-5 причин соглашаться на анальный секс№2. Физиологические причины

Мужчинам попросту нравится, когда во время секса мышцы дамы тесно обхватывают пенис. В случае с партнершей, которая давно живет половой жизнью, обычный секс такого эффекта не дает. А занятия аналом многим мужчинам дают ощущения секса чуть ли не с девственницей.

№3. Причины моды и популярности

В последние годы, благодаря доступности порно и прочих материалов сексуального характера через интернет, анальный секс стал очень популярны. Мужчины думают - "Вон, Васька своей Машке регулярно дымоход чистит. Чем мы с Катей хуже?" И всячески пытаются склонить своих дам именно к аналу - чтобы не отставать от мейнстрима.

Напомним, ранее медики развеяли самые стойкие мифы об анальном сексе. До этого  врача рассказали, почему анальный секс полезен.


 

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