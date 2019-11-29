Мощный удар из космоса: когда наносят удар магнитные бури в декабре

Магнитные бури в декабре 2019 – долбанет 4 раза – когда и как бороться / replyua.net

Магнитные бури в декабре 2019 навестят Землю четыре раза. И один из этих визитов будет особо мерзопакостным.

Даже здоровые люди в эти периоды будут агрессивны или, наоборот, апатичны. Беспокойство и страхи будут путать мысли и мешать планам. Приступы острой головной боли и мигрени, а также резкие перепады настроения – еще одни спутники магнитных бурь. Подготовиться к ним лучше заранее.

Даты магнитных бурь в декабре 2019 и как помочь себе при магнитных бурях – в материале Главреда.

Что такое магнитная буря

Это возмущение геомагнитного поля Земли из-за потоков солнечного ветра. Длится оно от нескольких часов до нескольких суток.

Магнитные бури вызывают сбои не только в работе техники, но и в человеческом организме. Самочувствие людей резко ухудшается еще накануне метеоудара.

Особо страдают метеозависимые люди, гипертоники, те, у кого итак есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В принципе, любые хронические болезни – это также повод отнести себя в зону риска.

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Магнитные бури в декабре 2019 – когда, даты

В последний месяц 2019 года нас ждут четыре магнитных бури:

магнитная буря 3 декабря 2019 – средненькая буря, но накануне стоит хорошенько выспаться, а помещение держать проверенным;

– средненькая буря, но накануне стоит хорошенько выспаться, а помещение держать проверенным; магнитная буря 26 декабря 2019 – сильная магнитная буря, когда под рукой стоит держать лекарства от головы и давления, не нервничать, не напрягаться и не переедать;

– сильная магнитная буря, когда под рукой стоит держать лекарства от головы и давления, не нервничать, не напрягаться и не переедать; магнитная буря 28 декабря 2019 – буря низкой интенсивности, скорее "репетиция" к метеоудару следующего дня;

– буря низкой интенсивности, скорее "репетиция" к метеоудару следующего дня; магнитная буря 29декабря 2019 – еще одна сильная магнитная буря.

Как помочь себе при магнитных бурях в декабре 2019

Любая магнитная буря – это стресс для организма, даже здорового. Так что не стоит добивать собственное здоровье еще алкоголем, кофе и другими энергетиками, стрессами и физнагрузкой.

Нормально выспаться, прогуляться на свежем воздухе и соблюдать здоровый питьевой режим – простой и почти бесплатный рецепт, как пережить магнитную бурю.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.