Всевидящее око: как снять зрелищное и интересное домашнее порно

Домашнее порно. Иллюстративное / ТСН

В домашнем порно (оно же хоум-секс-видео) при желании и сноровке открывается большой простор для творчества

Портал Kyky опросил профессиональных сценаристов по поводу того, как сделать домашнее порно интересным и зрелищным.

Совет №1. Нужен сюжет, а не его имитация . Время суток для съемки не важно - все зависит лишь от истории. Понятно, что обычно в хоум-видео только сношения, однако сейчас такого добра полно и в интернете. Пара может разыграть знакомство, конфликт или ссору, который плавно переходит в сексуальное примирение. Можно даже рассказать, что все происходит в тайном или запрещенном месте и сделать такое действие сюжетообразующим.

Совет №2. Диалоги - яркие, лаконичные, по делу. Хороший диалог – тот, который раскрывает характер персонажей, раскрывает сложные отношения между ними. В койке - в первую очередь. И нужно не забывать о динамике: действие не должно быть слишком однообразным. От монотонности или однообразия зритель и в порно устает.

Напомним, ранее в Сети появился топ-5 советов по съемкам возбуждающего домашнего порно. До этого эксперты рассказали, как легко и просто снять домашнее порно