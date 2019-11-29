Психолог объяснила, что делать со своими "тараканами"

Со своими "тараканами" нужно договариваться о расставании, сообщила Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что необходимо признавать своих "тараканов" - лучше самого человека никто не знает его слабости.

Своим "тараканам" нужно давать правдивые имена, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

Холоденко посоветовала договариваться с "тараканам" о расставании.

"…Оправдываться и убегать от них - это как кататься на карусели: две минуты весело, а потом укачивает", - отметила эксперт.

Ранее Наталья Холоденко рассказала, как изменить жизнь в лучшую сторону. Психолог сообщила, что сначала нужно преобразить жизнь в фантазии, а потом и на других уровнях, в частности, - на уровне поведения.