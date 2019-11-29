Психолог объяснила, что делать со своими "тараканами"

От "тараканов" в голове не стоит убегать, полагает эксперт.
Психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко поделилась, что необходимо признавать своих "тараканов" - лучше самого человека никто не знает его слабости.
Своим "тараканам" нужно давать правдивые имена, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.
Холоденко посоветовала договариваться с "тараканам" о расставании.
"…Оправдываться и убегать от них - это как кататься на карусели: две минуты весело, а потом укачивает", - отметила эксперт.
Ранее Наталья Холоденко рассказала, как изменить жизнь в лучшую сторону. Психолог сообщила, что сначала нужно преобразить жизнь в фантазии, а потом и на других уровнях, в частности, - на уровне поведения.