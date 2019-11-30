Ученые выяснили пользу плохих снов

Важно различать просто плохой сон и ночной кошмар / Фото twitter.com/demystifyhealth

Многим частенько снятся плохие сны, после которых просыпаешься с не очень приятным ощущением. Однако, тревожные сны могут пойти на пользу.

Ученые из США и Швейцарии провели исследование на тему того, как сновидения влияют на роботу головного мозга, передает BBC News Украина. По данным исследователей, когда человек видит умеренно пугающий сон, то включаются участки мозга, которые активизируются при наличии реальной угрозы. Они служат "тренировкой" перед подобными ситуациями в реальной жизни.

Читайте такжеТоп-5 популярных эротических снов и что они означаютУченые также предположили, что плохие сны могут служить в качестве терапии при лечении тревожных расстройств. При этом важно различать просто плохой сон и ночной кошмар, так как последний оказывает крайне негативное влияние на человека.

"Если во сне будет превышен определенный порог страха, то этот сон теряет свою полезную роль в качестве эмоционального регулятора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее исследователи из Нагойского университета (Япония) и Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) выяснили, почему забываются сны.