  1. Главная
  3. Здоровье

Меньше теребить долгунец: топ-3 причины, почему порно вредно смотреть

30 ноября 2019, 05:09

В нынешнем мире людей, которые любят "передергивать затвор" или "теребить фасолину" под порно, ожидает куча опасностей.

Смотреть порно
Просмотр порно. Иллюстративное фото / Пикабу

Наиболее популярный порнографический сайт PornHub в среднем за год посещают более 33,5 млрд раз.

Портал The Conversation со ссылкой на исследования медиков рассказал, какое негативное влияние порно может оказывать на людей.

1. Проблемы с эрекцией.

На длительной дистанции порно часто вызывает у мужчин сексуальную дисфункцию, в том числе и мешая добиться оргазма с партнершами.

Сексуальная стимуляция мозга при просмотре порно происходит благодаря дофамину. Такое вещество также играет важную роль в процессах обучения и памяти.

Соответственно, когда организму нужен секс, мозг запоминает, что от порно у человека удовольствие куда-лучше. И возбудиться на реального человека стает куда труднее.

Читайте такжеВрач сказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе2. Проблемы с депрессией.

Те же самые проблемы с передачей дофамина часто приводят и к депрессии с беспокойством. Соответственно, у фанатов порно часто снижено качество жизни и ухудшение психического здоровья по сравнению с теми, кто им не балуется.

3. Проблемы с поведением.

Просмотр порно часто вызыват т.н. "эрозию" префронтальной коры мозга - области, которая отвечает за мораль, силу воли и импульсивность. Ее повреждение приводит к компульсивному поведению у человека и необдуманные решения.

Напомним, ранее стало известно, почему женщины любят смотреть порно. Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой.

порно секс женщины мужчины
Сейчас вы просматриваете новость «Меньше теребить долгунец: топ-3 причины, почему порно вредно смотреть». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:02
"Оппонент Путина": эксперт сказал, появится ли в России молодой лидер
05:33
Как варить кофе в турке дома: секреты и правила Видео
05:09
Меньше теребить долгунец: топ-3 причины, почему порно вредно смотреть
04:39
"Пример п*здабола": в Сети высмеяли Путина из-за Марса Видео
04:15
Ученые выяснили пользу плохих снов
03:24
"Никчемный документ": дипломат объяснил, что не так с Минскими соглашениями
02:46
Как похудеть при большом весе: эксперт показала топ-3 эффективных упражнений Видео
02:01
Пробить в козырного туза: почему женщинам нравится анальный секс
01:12
"Громадный долг": эксперт рассказал, когда ждать повышения цен на газ
00:29
30 ноября – какой сегодня праздник: День секса и День домашних животных Видео
00:23
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
00:11
Суд арестовал "короля контрабанды" Альперина с крупным залогом Видео
29 ноября, пятница
23:59
Сразивший Януковича яйцом студент стал замглавы ОГА
23:37
В облсовете Полтавы устроили потасовку из-за перспективы продажи земли Видео
23:15
"Цена будет слишком велика": Зеркаль пояснила мотив своей отставки
22:57
"Это мое право": Райнин объяснил переход от Порошенко в ОПЗЖ
22:34
"Неимоверная наивность": эксперт пояснил, можно ли отгородиться стеной от Донбасса
22:13
В России отреагировали на предложение Нафтогаза оплатить долг поставками газа
21:38
В США пригрозили Apple санкциями за признание Крыма частью РФ
21:33
Белокурая красавица-порновезда сверкнула грудью и попой на откровенных фото Фото
21:23
Емельяненко - Кокляев: онлайн-видеотрансляция боя Видео
21:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019 Видео
21:06
Бойко и Шуфрич сообщали в Вашингтон о вмешательстве Украины в выборы в США – Time
20:55
Зима зимняя: синоптики рассказали, когда Украину засыпет снегом
20:44
Опубликована карта покрытия Украины 4G-связью
20:35
Супруг тяжелобольной Заворотнюк укатил из России с другой
20:31
РФ может выплатить 3 млрд долларов долга газом – Витренко
20:25
Пенсии, новые деньги и 5G: сколько и в чем будут получать украинцы с декабря Видео
20:22
В Раде решили закон о пенсионном возрасте для украинок
20:13
Гончарук назвал сроки полной оцифровки Украины
19:51
Украина с Россией распределили квоты на вылов рыбы в Азовском море
19:34
Безопасность Европы: в Кабмине рассказали подробности переговоров по газу в Вене
19:34
"Верю - пора": Беглый нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину
19:16
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
19:07
Прапорщика больше нет: в Украине изменили воинские звания
19:06
Стало известно, где и когда в Париже пройдет встреча в "нормандском формате"
18:52
"Сливать дела Майдана": Зеленский прояснил ситуацию с расследованием Видео
18:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 14 выпуск 3 сезон - 29-11-2019 Видео
18:28
В Китае Слугу народа-2 признали лучшим иностранным сериалом Фото
18:25
"Независимо от фамилии": Зеленский дал "отмашку" по коррупционерам
18:16
"Спасибо Путину за хорошую жизнь": Александр Емельяненко показал свои "ватные" взгляды перед боем с Кокляевым
18:15
Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь Видео
18:07
"Ты так и хочешь, чтобы тебя трахнули": звезда Женского квартала показала сочные прелести на фото
17:55
Дания дала зеленый свет Северному потоку-2
17:51
"Давай я зайду": Серега метит на место Данилко на Х-факторе-10 Видео
17:50
Подопечный Реброва стал жертвой финта дня в Лиге Европы Видео
17:31
В Лондоне оцепили мост из-за нападения мужчины с ножом Видео
17:23
Победитель Лиги чемпионов-2018/19 представил план реконструкции стадиона
16:55
Курс доллара пробил новое дно: гривна встретит зиму рекордно крепкой
16:54
Шестикратная обладательница Большого шлема возвращается в теннис и будет выступать в паре с украинкой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять