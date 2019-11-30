Меньше теребить долгунец: топ-3 причины, почему порно вредно смотреть

В нынешнем мире людей, которые любят "передергивать затвор" или "теребить фасолину" под порно, ожидает куча опасностей.
Наиболее популярный порнографический сайт PornHub в среднем за год посещают более 33,5 млрд раз.
Портал The Conversation со ссылкой на исследования медиков рассказал, какое негативное влияние порно может оказывать на людей.
1. Проблемы с эрекцией.
На длительной дистанции порно часто вызывает у мужчин сексуальную дисфункцию, в том числе и мешая добиться оргазма с партнершами.
Сексуальная стимуляция мозга при просмотре порно происходит благодаря дофамину. Такое вещество также играет важную роль в процессах обучения и памяти.
Соответственно, когда организму нужен секс, мозг запоминает, что от порно у человека удовольствие куда-лучше. И возбудиться на реального человека стает куда труднее.
Читайте такжеВрач сказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе2. Проблемы с депрессией.
Те же самые проблемы с передачей дофамина часто приводят и к депрессии с беспокойством. Соответственно, у фанатов порно часто снижено качество жизни и ухудшение психического здоровья по сравнению с теми, кто им не балуется.
3. Проблемы с поведением.
Просмотр порно часто вызыват т.н. "эрозию" префронтальной коры мозга - области, которая отвечает за мораль, силу воли и импульсивность. Ее повреждение приводит к компульсивному поведению у человека и необдуманные решения.
Напомним, ранее стало известно, почему женщины любят смотреть порно. Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой.