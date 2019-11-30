Пробить в козырного туза: почему женщинам нравится анальный секс

Иллюстративное фото / Пикабу

Крайне распространено мнение о том, что женщины соглашаются на анальный секс лишь ради мужчин и их удовольствия. Однако это миф.

Такое сообщение опубликовали специализированные СМИ со ссылкой на экспертов.

По их словам, множество женщин признаются в том, что им нравится ощущения от анала.

Как сообщают эксперты, в области ануса находится множество нервных окончаний. Их стимуляция и вызывает крайне приятные ощущения. Кроме того, при анальном сексе пенисом затрагивается стенка, отделяющая влагалище от ректальной области.

Во время полового акта она распухает и воздействует на нервные окончания влагалища партнерши, поэтому многие дамы вполне способны получить предоргазменные ощущения.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно готовиться к анальному сексу. Позднее в Сети появился топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе.