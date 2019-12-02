Страшная находка: что нельзя подбирать на улице и можно ли поднимать деньги

Не всякую вещь можно подбирать на улице / Instagram

Иногда жизнь подсовывает сюрпризы, при этом многие из них могут обернутся крупными проблемами. Наверное, каждый хотя бы раз видел потерянную вещь посреди улицы. Иногда люди теряют мелочь с кармана, купюры побольше, а порой теряются и более ценные вещи.

Главред узнал, какие вещи ни при каких обстоятельствах нельзя подбирать на улице и чем они страшны.

Найти деньги

Подбирать на улице деньги запрещено. Деньги, не только бумажные, но и монеты, и даже кошельки очень часто используют маги – они заговаривают деньги, перенося на них болезни, неудачи и всевозможные проблемы – большие и маленькие. Чем больше проблема, от которой хотят как бы "откупиться", тем выше купюра. Обычно "плохие" деньги выбрасывают на перекрестке. Так вот, если вы решите такую денежку поднять, ждите беду – получается, что вы принимаете оплату за то, что берете на себя то, что мешает другим.

Найти украишения

Украшения из камней, особенно, браслеты – это мощные талисманы, их поднимать из земли мистики не советуют. Дело в том, что эти предметы вообще не воспринимают других хозяев, в противном случае камушки могут "отравлять" вашу жизнь тем, что будут, словно магнит, притягивать несчастья и беды. А драгоценные металлы в чужих руках "пытаются переделать" человека в похожего на своего бывшего хозяина. Кстати, заколки тоже из этой же оперы – только они таят в себе мысли предыдущих хозяев. Сюда же добавьте булавки – они табу, ведь острые предметы из метала легче всего заговорить какой-то дрянью!

Найти крестик

По словам эзотерика, если оставить себе найденный крестик, то можно наслать на себя огромное несчастье. Дело в том, что церковный крестик сам по себе вещь священная, а забрать себе такую вещь является большим грехом. Получается, что можно не только попасть в беду из-за найденной вещицы, но и силы свыше также могут покарать.

Найти игрушки

Ни в коем случае не подбирайте на улице игрушки и, особенно, кукол. Очень часто люди заговаривают их своими неурядицами и выбрасывают, с надеждой, что кто-то покусится на такое "счастье" и занесет его себе в дом. Это же касается кукол ручной работы и всевозможных кукол-оберегов – чужое подбирать нельзя, и лучше куколки-мотанки хенд-мейд не покупать - если хотите хороший оберег, сделайте его сами, в Сети много практических уроков, как сделать такую куклу.

Найти часы

Когда человек носит часы, то они очень тонко взаимодействуют с его биополем. Мистики говорят, что нередки случаи, что, когда человек умирает, его часы останавливаются. Именно поэтому, если вы решите позариться на чужие часы, которые валяются на улице, знайте, что в придачу получите и болезни их бывшего владельца. Так говорят приметы и мистики. Верить или нет - решайте сами, но лучше не рисковать.

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