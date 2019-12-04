Новый год 2020: эксперты рассказали, как похудеть к празднику

Похудеть к Новому году еще можно успеть/ Фото Diets.ru

До Нового года 2020 осталось 28 дней, а значит и времени для похудения к празднику с каждым днем становится все меньше, однако это не повод отчаиваться. Если постараться, еще можно привести себя в форму и влезть в любимое платье. Эксперты поделились советами, как похудеть к Новому году и потом не набрать лишних килограммов после праздничных застолий.

Как похудеть к Новому году 2020: отдыхайте

При переутомлении уровень сахара в крови снижается, в результате хочется сладкого. Особенно сильно мы устаем перед новогодними праздниками, потому что стараемся в спешке завершить все дела, чтобы в Новый год войти "без хвостов". Чтобы не набрать лишних килограммов, старайтесь хорошо высыпаться и отдыхать.

Как похудеть к Новому году 2020: не голодайте

Вечеринки и корпоративы – обычное дело в предновогодний период. Чтобы бездумно не набрасываться на вкусности с праздничных столов, перекусите перед походом на вечеринку. В идеале можно взять здоровую еду с собой.

Как похудеть к Новому году 2020: прокачивайте свою силу воли

Не стоит поддаваться желанию бесконтрольно есть вредную еду и пить алкоголь, убеждая себя в том, что начнете худеть после праздников. Только сохраняя силу воли на должном уровне, можно добиться хорошего результата. Помните: пять минут во рту, полчаса в желудке и всю жизнь на бедрах. Кроме того, не сбивайте режим. Предпраздничная суета - не повод отказываться от утренней пробежки или похода в спортзал.

Как похудеть к Новому году 2020: проведите соревнование на работе

Устройте в офисе игру "Похудей к Новому году". Если вы найдете единомышленников, соревновательный дух поможет вам лучше побороть желание съесть лишнюю булочку или шоколадку.

Как похудеть к Новому году 2020: исключите алкоголь

Для успешного похудения исключить алкоголь из рациона просто необходимо. Только восстановление водного баланса и отказ от спиртного позволит добиться правильного результата.

Как похудеть к Новому году 2020: вспомните прошлый год, но не вините себя

Чтобы худеть было легче, вспомните прошлогодние праздники. Наверняка, вы много ели. Теперь же стоит оценить, а стоили ли эти яства того чувства вины, когда вы не смогли застегнуть на себе любимые джинсы? При этом стоит понимать, что люди могут быть слабы и падки на искушения. Поэтому, если вы съели кусок торта и выпили бокал шампанского, не стоит себя за это корить. Пусть эта ошибка станет уроком.

Напомним, диетолог Катерина Пашко дала полезные советы, как похудеть к Новому году 2020. А диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, показала комплекс упражнений, чтобы начать начать худеть с большим весом.