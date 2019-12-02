Комаровский назвал ключевое требование к воде, которую дают детям

Вода, которую дают пить детям, должна быть безопасной, поделился Евгений Комаровский / УНИАН

Евгений Комаровский - известный педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского сообщил, что есть только одно самое главное требование к детской питьевой воде - безопасность.

Идеально давать детям пить негазированную и некипяченую столовую минеральную воду, написал врач на своей странице в Instagram.

Эксперт отметил, что "специальная детская минеральная вода", которую продают, ничем особо не лучше воды для "взрослых".

"При любых… сомнениях в чистоте питьевой воды она подлежит кипячению в течение одной минуты. Это правило особенно актуально в первые четыре месяца жизни ребенка", - добавил он.

Ранее Евгений Комаровский сообщал, что ребенка можно приучить пить воду и поделился "рецептом". Педиатр предупредил, что не стоит заменять воду сладкими напитками - это вредит здоровью ребенка.